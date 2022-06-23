Вадим Шумков озвучил планы по модернизации сферы здравоохранения Целинного

В Целинном округе приводят в порядок Центральную районную больницу и строить модульные фельдшерско-акушерские пункты. Планы и задачи по дальнейшей модернизации сферы здравоохранения округа губернатор Вадим Шумков обсудил с главой муниципалитета Александром Сытовым и руководителями профильных органов власти во время выезда 23 июня.

За три последних года в Целинной центральной районной больнице отремонтировали отделение хирургии, продолжается ремонт отделения терапии, сообщили в пресс-службе главы региона. Больница получила современный флюорограф, новую стоматологическую установку, парк машин неотложной медицинской помощи пополнился автомобилями LADA 4x4 и «Соболь». В селе Косолапово построен модульный ФАП. В 2022 году новый модульный ФАП появится в селе Казак-Кочердык.

«Проводим модернизацию больницы с асфальтированием подъезда, проездов и ремонтом фасадов», - отметил Вадим Шумков на своей странице в соцсети«ВКонтакте».

Идётработаипопривлечениюкадров. Пословам главного врача Сергея Вартанова, в планах на этот год пополнить коллектив больницы и ФАПов четырьмя новыми фельдшерами.

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