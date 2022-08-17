Вадим Шумков передал курганским больницам 59 новых автомобилей

Оказание медицинской помощи населению становится в Курганской области более качественным. Лечебные учреждения региона сегодня, 17 августа, получили 59 новых автомобилей. Ключи от беленьких «Лада Гранта» главным врачам больниц и поликлиник передал губернатор Вадим Шумков. В приветственной речи он подчеркнул: улучшения, которые происходят в зауральском здравоохранении, являются масштабными и носят системный характер.

- Состояние материально-технической базы наших больниц, поликлиник и фельдшерско-акушерских пунктов было, мягко говоря, ушатанным. Последние три года мы эту проблему неуклонно решаем. С учетом текущего года 238 объектов медицины уже либо модернизированы, либо проходят модернизацию. Порядка 50 объектов зайдет у нас в ремонт на следующий год, дополнительно появятся новые ФАПы и амбулатории, - указал глава региона.

Второй проблемой, по словам Вадима Шумкова, было отсутствие или устаревшее состояние медицинского оборудования и техники. В последние годы в этом направлении тоже происходят серьезные изменения. Стоимость современного высокотехнологичного медицинского оборудования, поставленного в лечебные учреждения Курганской области, исчисляется миллиардами рублей. Дополнительно приобретается более простое оборудование. Больницам и поликлиникам передано свыше 200 новых автомобилей неотложной и скорой медицинской помощи.

- Но самое важное – это работа самих врачей, - подчеркнул губернатор Курганской области. – Люди, которые приходят в наши больницы и поликлиники, в меньшей степени обращают внимание на стены и не всегда обращают внимание на оборудование. Но они всегда обращают внимание на то, как к ним относятся, как их лечат. Поэтому сегодня, передавая вам ключи от почти 60 машин, я прошу главврачей обратить на это самое пристальное внимание. От того, как вы и ваши коллеги проявляют свое внимание к пациентам, от того, как профессионально вы будете работать, и зависит состояние нашего здравоохранения.

Добавим, что всего в этом году больницам и поликлиникам Курганской области передали 85 новых автомобилей. Первая партия из 26 машин поступила в регион в апреле. Обновление автопарка медицинских организаций ведется в рамках Федеральной программы «Модернизация первичного звена здравоохранения», которая входит в Национальный проект «Здравоохранение».

Николай Волков.

Фото Николая Пушилина.