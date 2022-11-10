Вадим Шумков передал курганским полицейским ключи от 15 новых машин

Участковые уполномоченные полиции Курганской области станут еще мобильней и смогут более оперативно реагировать на сигналы граждан. Сегодня, 10 ноября, в День сотрудника органов внутренних дел РФ, им передали новые служебные автомобили. Ключи от 15 машин марки «Лада Гранта» им вручил лично губернатор Курганской области Вадим Шумков.

- Эти автомобили – не подарок, а дань благодарности за службу, которую вы несете. Благодаря вашему неусыпному труду жители нашего региона чувствуют себя защищенными и спят спокойно, - обратился к стражам порядка глава региона.

Одним из обладателей новеньких машин стал Александр Мироненко, участковый уполномоченный полиции Отдела полиции №2 УМВД России по городу Кургану. Его участок находится в районе Рябково, где есть и многоквартирные жилые дома, и частный сектор.

- Новый автомобиль – он и есть новый автомобиль. Он требует меньшего ухода, следовательно, остается больше времени на выполнение своих прямых служебных обязанностей – работу с гражданами. Их на моем участке около 5000 человек. Состав контингента – самый разный, - отметил капитан полиции.

«Ладу Гранту» Александр Мироненко назвал мощным, быстрым, комфортабельным и теплым автомобилей. Машина с такими характеристиками, по его словам, сильно облегчит работу участкового уполномоченного полиции.

Отметим, что новые автомобили поступят в областной центр и сельские населенные пункты. Они участковым уполномоченным очень нужны. Ведь именно эти сотрудники полиции непосредственно взаимодействуют с населением и рассматривают самое большое количество обращений граждан.

- Хочу поблагодарить губернатора Вадима Михайловича Шумкова за то, что он проявляет постоянную заботу о сотрудниках полиции, работающих «на земле». Они несут свою службу ежедневно и практически в круглосуточном режиме. От обеспечения их всем необходимым зависит соблюдение правопорядка и безопасность наших граждан, - заявил на церемонии передачи автомобилей начальник Управления МВД России по Курганской области, генерал-майор полиции Дмитрий Свинов.

Николай Волков. Фото Николая Пушилина.

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