Вадим Шумков передал защитникам Родины полтонны гуманитарной помощи

Губернатор Курганской области Вадим Шумков 29 сентября в очередной раз принял участие в сборе гуманитарной помощи. Более полутонны продуктов питания длительного хранения, снаряжения и воды, которые глава региона лично отправил на пункт сбора помощи по ул. Советская, 110, далее уйдут нашим землякам, призванным на защиту Родины.

«Сейчас пункты сбора полностью переформатируют свою работу. Если раньше мы собирали гуманитарную помощь для жителей Донбасса, то сейчас работаем на сбор предметов вещевого довольствия для ребят, которые убывают на воинскую службу по мобилизации. Сегодня имеется потребность по снаряжению наших ребят – это теплые коврики, вещевые мешки, аптечки и, конечно же, продукты питания длительного хранения. Дальше наверняка возникнут потребности по общему имуществу – это палатки, плитки для разогрева, печки походные и прочее походное снаряжение. Все это мы также будем покупать и сами доставлять, без чьих-либо указаний, чтобы наши ребята уходили готовыми. Не нужно никакого критиканства, нужно просто заниматься работой. Хочешь – помоги, не хочешь – отойди», - подчеркнул глава региона.

Оба пункта сбора гуманитарной помощи города не пустуют – посильную помощь привозят предприятия и организации региона, приносят простые жители.

«Вот настоящий Курган. Римме Семеновне 80 лет. Она не имеет больших доходов. Не произносит пафосные речи другим. Живет на пенсию. Никто из ее семьи не мобилизован. Встретились с ней на пункте сбора в Кургане на улице Советской. Она с дочерью купила на свою пенсию то, что посчитала необходимым для парней, уходящих по мобилизации», - написал губернатор в своем телеграм-канале.

Пресс-служба главы региона напоминает, что в Кургане гуманитарная помощь принимается по двум адресам: ул. Советская, 110 и ул. Техническая, 4. Пункты приема работают ежедневно, без выходных, с 10:00 до 19:00. Также помощь принимают центры социального обслуживания населения. Их адреса и телефоны можно найти по ссылке https://sz.gov45.ru/struktura/ .

В пунктах сбора гуманитарной помощи принимаются: теплые вещи, спальники, туристические коврики, продукты питания долгосрочного хранения (крупы, консервы, макаронные изделия, тушенка и т.д.).

Желающие помочь финансово могут перевести средства на специальный счёт.

Номер расчетного счета: 40603 810 4 3200 4000017

Корреспондентский счет: 30101 810 1 0000 0000650

Валюта счета: RUR

БИК: 043735650

Наименование банка: ПАО Сбербанк

ИНН: 4501028290

Наименование получателя: ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ № 1"

Место обслуживания: Курган

Наименование платежа: пожертвование

Физическим лицам нужно указать ФИО, юридическим – свои реквизиты.