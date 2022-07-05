Вадим Шумков поблагодарил ГИБДД за порядок на дорогах

Губернатор Курганской области Вадим Шумков поздравил сотрудников Госавтоинспекции:

- 3 июля – День ГИБДД МВД России

Уважаемые сотрудники и ветераны Государственной инспекции по безопасности дорожного движения!

Поздравляю вас с профессиональным праздником!

Уверен, сегодня к моим поздравлениям присоединятся сотни земляков, которые скажут вам добрые слова и поблагодарят за порядок на дорогах, за тяжелый труд в будни и праздники, за помощь в сложных дорожных ситуациях, за то, что вы порой рискуете своими жизнями, чтобы спасти других.

Вы на трассе в зной и мороз, вы - в патрулировании ради порядка наших городов и сел, вы - в школах на уроках по правилам дорожного движения, вы контролируете соблюдение законов и защищаете права земляков.

Чтобы наши дороги стали более безопасными, по всей Курганской области идёт масштабный ремонт улиц, трасс, мостов, устанавливают автопавильоны, разметку, дорожные знаки и специальное ограждение.

Благодаря совместным усилиям в регионе удалось снизить аварийность с прошлого года на 12,9%, сократить количество погибших и раненых, а также устранить 11 дорожных участков с высокой концентрацией ДТП.

Хочется отдельно отметить работу ветеранов Госавтоинспекции, которые посвятили всю жизнь службе в органах МВД, внесли огромный вклад в обеспечение безопасности дорожного движения, а теперь делятся наработанными опытом и навыками с молодыми сотрудниками.

Желаю всем сотрудникам, ветеранам службы крепкого здоровья, успехов в делах, благополучия.

Читайте наши новости также в "Одноклассниках", "Вконтакте" и на телеграм-канале.