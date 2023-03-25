Вадим Шумков поблагодарил работников культуры за вклад в развитие Курганской области

Сегодня свой профессиональный праздник отмечают работники музеев, библиотек, домов культуры и другие представители творческих профессий, люди, которые помогают сохранить и передать подрастающему поколению традиции и главные ценности народов нашей многонациональной области, нашей большой страны, делают интересной и насыщенной жизнь в городах и селах, организуют досуг для десятков тысяч земляков и гостей региона, помогают раскрыть юные таланты.

Прошлый год многим запомнился фестивалями «Русское поле» и «Батуринская святыня», праздником «Дни тружеников села», Крестовско-Ивановской, Михайловской и другими ярмарками, «Симфониадой», VI Всероссийской выставкой акварели и другими яркими событиями, концертами и спектаклями на открытом воздухе. Всего этого бы не случилось без наших творческих коллективов и других работников учреждений культуры.

Чтобы вы могли творить и радовать выступлениями, интересными мероприятиями жителей области в более комфортных условиях мы вместе с вами также проводим большую работу. В этом году завершаем ремонт двух театров, создаем модельные библиотеки с современными, функциональными и интересными пространствами, приводим в порядок музеи. За последние годы в Курганской области отремонтировано сорок три учреждения культуры, оснащено оборудованием четыреста тридцать сельских клубов. Построено четыре новых дома культуры, а также начато строительство центра культурного развития в Шумихе. Оснащаем ДК и школы искусств новым оборудованием и инструментами.

Уважаемые работники культуры, сердечно благодарю вас за вклад в развитие нашей родной Курганской области, за хорошее настроение, которое вы дарите нашим землякам и гостям региона, за преданность и любовь к профессии и понимание истинных культурных ценностей, которые сегодня как никогда нужны нашей стране. С праздником!

Губернатор Курганской области В.М. Шумков

Читайте наши новости также в "Одноклассниках", "Вконтакте" и в телеграм-канале.