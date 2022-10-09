Вадим Шумков поблагодарил работников сельского хозяйства за труд, надежность и терпение

Губернатор Курганской области Вадим Шумков поздравил курганцев с Днем работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.

В приветственном адресе говорится:

«Дорогие мои земляки, уважаемые работники сельского хозяйства, перерабатывающей промышленности!

Сегодня особенный праздник, когда мы чествуем не просто своих кормильцев, тружеников, в этот день мы поздравляем людей особого качества: вы растите на земле хлеб, а земля растит вас – честных, правильных, сильных духом, крепких телом.

В годы наполнения страны импортным продовольствием вы устояли, сохранили свое производство, вопреки всему. И теперь уверенно идете вперед.

Сегодня сельское хозяйство по праву считается стратегической отраслью, обеспечивающей продовольственную безопасность страны, сохраняющей стабильность экономики.

Мы стараемся помогать вам во всем. За последние три года в Курганской области реализовано свыше 400 инвестиционных проектов, создано более тысячи рабочих мест на селе. На развитие малых форм хозяйствования предоставлено 264 гранта фермерам и сельскохозяйственным кооперативам.

Продолжаем вводить новые меры поддержки. В этом году впервые из областного бюджета предусмотрены субсидии на приобретение модульных ферм, техники и оборудования для переработки продукции, производства сыров и ягод, грантовая поддержка на развитие кооперации.

К реализации в этом и следующем году намечено строительство более десятка молочных и мясных ферм, а также огромное количество иных новых проектов.

В этом году на полях Курганской области собрано свыше 2,2 млн тонн зерна, достойный урожай картофеля и овощей. Спасибо вам за труд, за надежность, терпение и желание идти вперед. За вашу силу и вашу правду.

Вместе мы преодолеем все. Будьте здоровы и счастливы! С праздником!»

Губернатор Курганской области Вадим Шумков