Вадим Шумков поблагодарил росгвардейцев за службу, верность Родине и честное выполнение своего долга

Губернатор Курганской области Вадим Шумков поздравил сотрудников и ветеранов Росгвардии с профессиональным праздником:

- Уважаемые земляки-военнослужащие, сотрудники и ветераны Росгвардии, поздравляю вас с праздником!

Росгвардейцы достойно и ответственно выполняют широкий спектр задач по охране общественного порядка и обеспечению безопасности в регионе. Под контролем ведомства охрана важных объектов, в том числе стратегических, а в числе приоритетных вопросов – противодействие терроризму и экстремизму.

Наряды вневедомственной охраны Росгвардии принимают участие в выявлении правонарушений, задержании разыскиваемых лиц.

По итогам своей деятельности Управление Росгвардии по Курганской области становилось лучшим среди территориальных органов Уральского округа войск национальной гвардии.

Особые слова благодарности сегодня тем, кто стоит на защите страны, участвуя в специальной военной операции.

Благодарю вас за службу, за верность Родине и честное выполнение своего долга. Уверен, ваш профессионализм, мужество и отвага помогут противостоять любым вызовам.

Всем военнослужащим, сотрудникам, тем, кто связал свою жизнь с войсками национальной гвардии, желаю крепкого здоровья, добра и счастья.

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