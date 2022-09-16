Вадим Шумков поблагодарил тех, кто бережно и с любовью выращивает лес

Губернатор Курганской области Вадим Шумков поздравил работников леса:

- Уважаемые работники лесного хозяйства и ветераны лесной отрасли. Поздравляю вас с профессиональным праздником!

Лес для нас всегда был и остается национальным достоянием, которое требует бережного отношения и заботы. От вашего ежедневного труда зависит, сможем ли мы сохранить и приумножить это достояние для наших потомков. И в этом году вы ещё раз доказали свой профессионализм и самоотверженное служение делу, которое выбрали. Я благодарен всем, кто во время весенних пожаров вместе с нами и сотрудниками профильных ведомств делал всё возможное, а иногда и невозможное, чтобы отстоять наши леса, предотвратить новые пожары. Всем, кто сегодня ответственно несёт службу, пресекая нарушения, незаконные вырубки в лесном фонде, и занимается высадкой новых деревьев - только за весну 2022 года в регионе было высажено порядка 7 миллионов саженцев сосны.

Спасибо вам за то, что вы бережно и с любовью выращиваете и охраняете русский лес. Вы достойно исполняете свой профессиональный долг перед природой и перед жителями области. Результаты вашего труда будут долгие годы радовать не одно поколение.

Желаю вам и вашим семьям крепкого здоровья и благополучия.