Вадим Шумков поблагодарил ветеранов за славную историю нашей области

Губернатор Курганской области Вадим Шумков обратился к ветеранам и пенсионерам:

- Дорогие земляки – ветераны войны и труда, пенсионеры!

Поздравляю вас с Международным днем пожилого человека. Примите заслуженные слова благодарности за ваш труд, за мудрость, терпение и неиссякаемую энергию.

Для молодежи, для каждого из нас вы – достойный пример. Наши парни, которые сегодня совершают героические подвиги – это ваши внуки и правнуки, воспитанные вами в лучших традициях любви к Родине. В их наградах есть и заслуга наших пожилых земляков: каждого, кто прививал любовь к родной земле, кто показывал пример честным трудом, кто приходил в школьный класс, чтобы рассказать о боях Великой Отечественной войны, о том, что такое фашизм.

Спасибо за славную историю нашей области! Это ваш труд отмечен самыми значимыми наградами Родины, вы по праву гордитесь застроенными кварталами и жилыми микрорайонами наших городов, небывалыми урожаями и ударными пятилетками. Мы стараемся быть достойными продолжателями ваших славных дел. Также строим дороги и школы, спортивные объекты и промышленные площадки, открываем новые производства и делаем жизнь земляков комфортной и удобной.

Еще раз от всей души благодарю вас за то, что вы уже сделали для региона, за заботу и любовь, которые вы дарите детям и внукам сегодня, за то, что сохраняете и передаете трудовые и ратные традиции молодым. Желаю вам и вашим близким крепкого здоровья, счастья, долголетия и мирного неба!