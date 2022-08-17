Вадим Шумков подчеркнул, что люди должны получать качественную медпомощь

Губернатор Курганской области Вадим Шумков откровенно о самом важном: модернизации системы здравоохранения, решении вопроса с новой кетовской школой, наведении порядка в земельных отношениях, о том, какие масштабные вопросы удалось решить в регионе за 4 года и почему важно не поддаваться на провокации.

– Вадим Михайлович, почти 4 года, как вы у руля Курганской области. Как считаете, что вам удалось за эти годы?

– В сентябре исполнится 3 года, как я избран, а в октябре будет 4 года, как я был назначен временно исполняющим обязанности губернатора нашего региона. Если позволите, то внесу ремарку – не мне лично удалось, а нам удалось, всей Курганской области.

Я бы не хотел, чтобы это воспринималось как некая критика, но так получилось, что в Курганской области все основные сферы оказались либо сильно отсталыми, либо просто деградировали. От сельского хозяйства до ЖКХ, от здравоохранения до образования, от экономики любого уровня до сферы муниципального государственного управления. Но что меня удручало больше всего – люди ни во что не верили. И что еще бросилось в глаза – многие люди не любили свой родной город. Для меня это стало лакмусовой бумажкой, понял, что начинать нужно сразу и со всего. Качество жизни определяется комплексностью. Именно потому мы пошли по всем направлениям. С разной степенью интенсивности, потому что и в деньги вопрос упирался, а в большей части – в наличие кадров, людей, готовых поработать.

Мы до сих пор, например, по ряду направлений испытываем трудности с наймом подрядчиков. Приходят компании на объект, требуют аванс, но проходит месяц-полтора, и мы, как говорят в народе, вынуждены выпинывать их с объектов, потому что нам такую работу за бюджетные деньги не надо. Эти годы стали для меня большой школой, и за это я благодарен. На сегодняшний день нет ни одной сферы регионального управления, куда бы я не окунулся, собственными руками, как говорится, не потрогал.

О переменах в образовании

– Давайте более подробно поговорим о самых важных сферах. Образование: что здесь удалось сделать за последние годы и какие планы на ближайшую перспективу?

– За 3 года мы отремонтировали 258 объектов образования, это в первую очередь детские сады и школы. А с запуском федеральной программы к ним добавился ремонт еще 58 школ. Кроме того, согласовали заявку еще более 100 объектов, чтобы все школы Курганской области были в полном порядке. Строим и ремонтируем детские сады. За 3 с небольшим года в Курганской области построено 20 детских садов и 4 школы. Сейчас продолжаем школы строить – одну в Кургане, одну в Шадринске, также в Каргапольском округе. И готовим документы еще на 2 школы и один детсад. Параллельно с этим модернизировали 6 учреждений среднего профессионального образования. При этом по большей части сочетаем ремонтные работы с заменой учебного оборудования. Нас поддержало Правительство РФ по высшей школе. В КГУ отремонтировано 3 общежития, сделан военно-учебный центр (бывшая военная кафедра), в процессе разработки проект IT-института. Идут масштабные ремонтные работы в ШГПУ. Начали строить бассейн в Заозерном, который будет работать не только на вуз, но и для всех горожан. Готовим документы на создание инженерной школы в университете. После завершения процесса присоединения КГСХА и создания сильного опорного вуза в регионе мы подадим документы на создание там на базе академии селекционного центра.

Но главное – это не стены и новые парты, а сама система образования. И нам в этом году удалось «зацепить» два серьезных вопроса. Первое, в школу должно вернуться воспитание. И это не услуга, не функция, а миссия школы. Патриотика в школе, я считаю, должна быть глубже, не только флаг и гимн. Это знание родной истории, правильная расстановка акцентов в мировой истории. Патриотическое образование и воспитание должны стать базовыми в тех школах, которые мы сегодня модернизируем и обновляем.

Немаловажно и трудовое воспитание. Я помню свои уроки труда в школе. Мы занимались школьными огородами, и отлынивать от этого было невозможно. Нас учили на сварщиков, я получил корочки тракториста. И все это считаю значимым и важным. И сейчас, когда я узнал, что на уроках трудовых технологий у нас 14-летние юноши учатся вырезать звездочки из фольги и клеить их на картон… Это можно делать дома, а в школе должно быть трудовое воспитание. Поэтому у нас в регионе школы начали вновь разрабатывать заброшенные пришкольные сады-огороды. И это будет обязательно теперь. У кого есть мастерские, возвращают детей туда. У кого нет – договариваются с предприятиями, чтобы дети трудились там. Разумеется, с соблюдением всех прав ребенка, трудовой безопасности и т.д. Но воспитывать человека надо через труд.

О качестве медицины

– Какие факторы повлияли на те масштабные изменения, которые начали у нас в области происходить в системе здравоохранения?

– В самом начале своей работы здесь я поехал посмотреть Варгашинскую ЦРБ, потому что в детстве там лечился. Абсолютно бытовая травма: купался в реке, прыгнул солдатиком и наступил на разбитую банку, пятку сильно повредил. Сосед дядя Саша на бензовозе повез меня в больницу, спасибо, всё залечили. Прошло более 40 лет. Я зашел туда в октябре 2018 г. и понял, что ничего не изменилось. В палатах грязь, кровля течет, двери не закрываются, стены разваливаются, санузлы разрушены…

Я потом проехал все ЦРБ, основные крупные амбулатории, большое количество ФАПов, посмотрел все городские медицинские объекты. И за очень редким исключением картина-то везде была не лучше – воняет, простите, персонал смотрит волком. При этом государство тратит серьезные деньги на здравоохранение! Я посмотрел тогда программу территориального страхования в 2019 году: 13 миллиардов рублей выделялось, вполне нормальные деньги. Потому мой первый вопрос был: а где деньги? Мы стали проверять и, к сожалению, в ряде случаев обнаружили, что они расходовались, мягко говоря, не по назначению. Начали модернизацию в 19-м году. Благодаря президенту Владимиру Владимировичу Путину в 2021 году стартова-ла федеральная полномасштабная программа модернизации первичного звена. И благодаря этому сегодня уже 230 объектов медицины отремонтировано либо продолжают ремонтироваться. При этом достаточно большая часть этих объектов ремонтируется не за федеральные деньги, а из областного бюджета – те, которые не входят в первичное звено. В Кургане практически завершили ремонт БСМП. Во 2-й городской больнице идут внутренние работы. Ремонтируем областной госпиталь, завершили инфекционную больницу. Строим новое здание онкодиспансера, детскую поликлинику в Заозерном, уже готова площадка на ул. Кирова под строительство взрослой поликлиники. Но здесь так же, как и в образовании, вопрос не столько в ремонте. Много раз говорил с медиками и объяснял им: стены сделаем, поставим новое оборудование. Уже купили более 200 «неотложек» за 3 года. На несколько миллиардов рублей куплено высокотехнологичной аппаратуры. Но главное для людей – это качество работы медиков. Недопустимо черствое отношение к людям. Модернизация системы здравоохранения состоит из трех основных пунктов: материально-техническая база, новое современное оборудование и, самое важное, качество работы персонала. Здесь нам есть куда стремиться. И вопрос не только в пресловутой нехватке кадров, но и в качестве работы тех, кто есть. Это крайне важно.

О порядке в здравоохранении

– Сегодня многие обсуждают реформу здравоохранения, когда на базе ЦРБ создаются головные учреждения. Есть у людей некая настороженность…

– Со времен достославного Чубайса слово «реформа» в России приобрело негативный характер. Я бы употреблять его не хотел. Это не реформа. Это наведение порядка, потому что, во-первых, это не только в Кургане сделано. Во многих субъектах РФ это пройденный путь.

Я люблю практические цифры. Просто взял и посчитал количество чиновников разного уровня из бюджетных учреждений и сопоставил эту цифру с предыдущим своим местом работы в Тюменской области. Так вот, получилось, что Курган при его снижении населения и при его, мягко говоря, небогатом бюджете, когда на душу населения намного меньше денег, чем в Тюменской области, по количеству начальников разного уровня, посредников в бюджетном звене и по количеству юрлиц превосходил Тюменскую область, которая намного богаче по бюджетным доходам, от 2 до 2,5 раза.

Этот путь до здравоохранения мы прошли и в системе образования. В районе, скажем, три садика, две школы, и все это отдельные юрлица, и везде начальники. А у них – заместители, помощники, главбухи. И все это ложится на бюджет.

Завершаем этот путь в системе культуры и муниципального самоуправления. Для понимания вот вам зарисовка. Приезжаю в район, спрашиваю у главы – у тебя почему дороги не чищены? В ответ мне – а это не я, а глава города, его население избирало, а меня депутаты, не могу ему поручения давать. 400 дум у нас в области думу думали! И все эти избранные, названные и призванные рассказывали, какие они хорошие, а государство плохое, потому что денег им не дает. А это, мягко говоря, не так. Там большое количество хороших людей, мы их всех оставляем на работе в системе муниципального образования, но есть и те, которые использовали свои бюджетные должности как шесток для «отсидки».

Возвращаясь к модернизации системы здравоохранения. Та же самая Тюменская область, ряд других активно развивающихся регионов эту ситуацию давно прошли и менее населенные районы присоединили к более населенным, где больше больниц по количеству населения, где более мощный ряд технологического оборудования, где более сильные специалисты.

Зачем? Объясняю.

В одной больнице у вас оборудования не хватает, специалистов тоже, но вы приписаны там и обязаны ходить именно туда. А специалиста нет, а томографа нет, а МРТ нет, а КТ нет, а УЗИ нет, и вот вы начинаете по этому поводу подпрыгивать, идете в другую больницу, в другой район, а вам говорят: вы знаете, вы не наши. И принимают как человека второго сорта. Слушайте, ну это бред. Это все куплено государством, это все общее. Это первое.

Второе. Говорил в одном из районов с фельдшером, она мне рассказала, что приходится очень много отчетов писать, едва ли не бухгалтерских. Зато в ЦРБ сидят 7 бухгалтеров, друг друга караулят. Хотя сейчас есть компьютерные программы для учета, все автоматизировано и достаточно 2–3 человек.

Потому, завершая вопрос, кто и что получит в результате модернизации системы здравоохранения, поясняю.

Во-первых, станет меньше посредников, не занимающихся непосредственно лечением. Наша цель простая: максимально повысить качество медицинской помощи, добавить медиков, но убрать посредников и максимально дать возможность людям вне зависимости от места проживания получать качественные медицинские услуги.

Потому мы объединяем в крупные юрлица. Будет меньше начальников-посредников и больше специалистов, к которым люди получат прямой доступ, и эти специалисты обязаны будут их отрабатывать. Люди получат лучший доступ к высокотехнологичной медицинской помощи. Ну и, что немаловажно, это сокращение финансовых непонятных вопросов в системе здравоохранения. Они были, я вам честно скажу.

Навести порядок именно таким образом – это идея медиков. Они съездили в Тюменскую область, еще в пару регионов, посмотрели, как там организовано, как они этот путь проходили. Там было то же самое: те, кто теряет зону комфорта, также начинали сбиваться в стайки, писать письма, пытаться возбудить население, что сейчас-то вам точно ничего не будет.

Потому уверен: как минимум 80% движений, которые делаем, правильные. Даже если какие-то ошибки будут допущены при этой модернизации, мы их поправим.

Самое главное в любой системе – чтобы было комфортно людям. Мы все это проводим только исходя из того, чтобы людям было комфортнее, ближе получать качественную медицинскую помощь.

– Вадим Михайлович, многим не нравится ваша принципиальность в ряде вопросов, в том числе земельных, когда вы начали порядок наводить?

– Понимаю, что не нравится. Только в Кургане мы изъяли уже почти 80 земельных участков, потому что это муниципальное, а по сути – народное имущество. И когда какой-то удалой хлопец каким-то обманом или путем сговора с муниципальным чиновником получает участок в несколько гектаров в центре города гораздо ниже рыночной цены, кто-то же должен этому человеку объяснить: не туда идешь, это народное имущество, кто тебе дал право его уворовывать таким путем.

Либо если в конце апреля при +14 градусов на улице у нас глава какого-то села вдруг начинает срочно снег вывозить по муниципальному контракту, я же понимаю, что жажда поработать не просто так напала. И таких примеров сотни. Потому, нравится это таким людям или нет, моя задача – отработать на страну и на людей, которые здесь меня избрали, так, чтобы они понимали, что я навожу порядок от их имени. Это их деньги, их имущество, и если кто-то так поступает, я объясню ему, что он неправ. Для этого у государства есть все силы и возможности.

Касательно общения с региональными коллегами, конечно, тяжелее приходилось вначале. Было ощущение, что это подъем дорожной плиты, которая 6 тонн весит, вручную. Я попал в ситуацию, в которой никогда раньше не был. Простой пример. Пришел на работу в правительство – нет электронной почты. Как Ленин после революции, пишешь визы ручкой, документы теряются, электронного документооборота нет. Нет ре-естра поручений, нет спроса за эти поручения. Главы могут прийти на совещание, могут не прийти.

Людям надо было объяснять, что за народные деньги вы обязаны работать. И если вы этого не понимаете, я буду объяснять жестко. Поэтому вторая фаза у коллег была такая смекалистая хитринка. Они со всем соглашались, понимая, что спорить в попытке заболтать какой-то вопрос становится бесполезно, стали пытаться хитрить, давать фиктивные отчеты. Я начал проверять, выезжал сам, запустил отдельную контрольную функцию аппарата губернатора. Думал, людям будет стыдно, но многим стыдно не было, и это удивило.

И сейчас третья фаза – это принятие. Абсолютное большинство коллег поняли, и я им за это благодарен, что по-другому не получится. У нас в год проходят десятки учеб, полностью поменяли систему материального стимулирования, исходя из того, что хорошо работающему человеку нужно платить больше. И в этом не задействован ни один рубль налогоплательщика. Используем федеральные гранты, специально выделенные на стимулирование чиновников.

О новой школе в Кетово

– Скоро начнется новый учебный год, и очень актуальна история со школой в Кетово. Есть решение по ней?

– Решен ли вопрос? Он сейчас в стадии решения. В чем суть? Здание школы в Кетово строили в рамках нацпроекта, но это не госзаказ. Просто предприниматели взяли на себя риски строительства, чтобы потом продать здание государству. Но! В нацпроекте конечная цена школы была определена – 734 млн рублей. До определенного времени предприниматели цену подтверждали и были готовы школу продать. Есть вся официальная переписка. А когда получили акт готовности, сказали, что по этой цене продавать не будут. Выделенные деньги пришлось вернуть в резервный фонд. И началась эта смута с технологами, телеграм-каналами, желтыми СМИ, негодующими родителями. Когда стало понятно, что шантажировать государство таким способом не получится, ребята пошли навстречу. И это сильный поступок.

В рамках уголовного дела, которое было открыто следственным комитетом, мы провели переоценку данной школы по правилам бухучета. Застройщику было дано право сдать все документы, которые подтверждают его расходы до копейки. Он сдал, эксперты СК России посчитали, получилось 562 млн рублей. Напомню, что они просили 1 млрд 120 млн руб., т.е. в 2 раза дороже, мы предлагали 734 млн руб. Они (застройщики. – Прим. ред.), правда, сказали, что там учтены не все расходы, мы еще раз попросили сдать все расходы. Как говорится, карты на стол. И на сегодня я опять же благодарен ребятам. Это сильный шаг. Они написали письмо, мы получили его с предложением выкупить школу за 711 млн рублей, как она и стоила по первоначальной оценке в рамках нацпроекта, как она и стоила в рамках оценки, которую проводил Кетовский район. Заказчиком по данному проекту, напомню, является не правительство региона, мы вообще не Сторона. Стороной является администрация Кетовского района (сейчас преобразован в МО). Понятно, что у них таких денег нет, они обращаются к нам, мы понимаем, что в бюджете средств нет, выходим на Правительство РФ. Вот так вся эта система двигается. Потому мы получили от них просьбу письменную с печатями на бланке приобрести здание школы за 711 млн руб.

Там еще потребуются дополнительные расходы на оснащение, потому что школа – это просто стены. Нужно купить парты, компьютеры, это еще около 200 млн, они в нацпроект не входили. Плюс ребята попросили купить у них также котельную. Мы, соответственно, подготовили и отправили зеркальное обращение на Правительство РФ. Я переговорил с вице-премьером, с курирующим министром. Надеюсь, что до конца августа будет приниматься решение. Либо в бюджет 2022 г., либо 2023 г. это решение деньгами должно зайти. Я надеюсь, если никто больше не будет дергаться по этому поводу и пытаться, что называется, повысить ставки, то школа будет приобретена.

О провокациях

– А как вы считаете: легко сейчас вообще манипулировать общественным мнением с помощью тех же интернет-технологий или люди некоторые все-таки пытаются разобраться в ситуации?

– Манипуляторы всегда работают по кальке. Люди, которые теряют определенные деньги либо комфорт в силу действий государства, собираются кучкой, заказывают публикации в желтых СМИ и начинают пытаться качать общественное мнение, при этом, разумеется, не указывая, что они теряют деньги, а пытаясь представить, будто это все против населения. Приведу пример – якобы забастовка в ЦРБ. Все про это написали – СМИ, соцсети. Начинаем разбираться. Оказывается, подметное письмо написала лаборантка, ее муж – заместитель главного врача, а главврач им не нравится. И лаборантка очень хочет, чтоб ее муж стал главным. Смысл вопроса – благополучие этой семьи.

Другая история, снова в крупном медучреждении. Работала целая семейная династия, у них были достойные зарплаты в 150–250 тыс. руб. Но почему-то эти люди занимались еще и закупками дорогостоящих высокотехнологичных медицинских изделий. По этим закупкам проходили несколько десятков миллионов рублей. Мы передали это на единую закупочную площадку, там исключается субъективизм, там нельзя договориться с кем-то. В итоге бюджет сэкономил 10–12 млн рублей. А эти люди в деньгах потеряли и очень переживали. И тоже началось – «нарушаются права, сотрудники массово увольняются». Подключаются СМИ. В основе – деньги.

То же самое было с домом малютки. Решение его закрыть принято было до меня, еще в 2017 году, но откладывалось по непонятным причинам. Закрыть решили, поскольку там было 30 детей, часть из которых в приемных семьях, и 140 сотрудников. Это явно непропорционально. Потому решение было правильным, но вовремя не разъяснили, что никто никого не увольняет, для детей другие подготовлены помещения, отремонтированные.

Потом произошла история в Кипельском детдоме с мальчиком, попавшим туда из дома малютки. Ситуация безобразная. Но я спросил: а сколько из этих 140 сотрудников дома малютки, откуда прибыл ребенок, позвонили в Кипельский детский дом за те полгода, что он там находился, и поинтересовались его судьбой, передавали ли какие-то посылки, подарки? Мне сказали – никто не звонил и ничего не передавал. И мама тоже. Но потом выяснилось, что все пособия на детей и по потере кормильца составят больше 100 тыс. рублей, и человеку захотелось денег.

Поэтому нужно двигаться осмысленно, нельзя поддаваться на провокации – это старый принцип, который никто не отменял.

Продолжение интервью читайте в следующем номере.

В Кургане идет строительство хирургического корпуса онкодиспансера, в котором регион нуждается много лет. Ввод в эксплуатацию намечен на 2023 год. На строительство и оснащение будет затрачено около 1 млрд рублей.

Параллельно за счет средств областного бюджета по поручению губернатора продолжают приводить в порядок существующие здания онкодиспансера в Рябково.

В конце 2020 года в Кургане обновили все три корпуса детской поликлиники. В течение многих лет эти здания выглядели удручающе. Теперь это яркие, современные фасады, какие и должны быть у детских учреждений. Правительство Курганской области вложило не только региональные средства, но и привлекло финансирование из федерального бюджета и внебюджетных источников: детская поликлиника отремонтирована в рамках государственно-частного партнерства. 12 млн рублей на эти цели направило АО «Курганфармация», по 3 млн рублей выделили ООО «Корпорация Медтрейд» и ООО «Дельрус МРЦ».

В Кургане завершился ремонт школы № 11. Работы выполнены «под ключ».

– Совсем недавно сделали комплексный ремонт 11-й школы. Сейчас уже завершаем благоустройство прилегающей территории. Получается классно!!! А сейчас в городе идет комплексный ремонт еще 10 школ. И строим еще 2 мини-стадиона, – написал губернатор Вадим Шумков в своем телеграм-канале.

На ремонт 11-й школы было выделено около 50 миллионов рублей.

В Заозерном жилом массиве почти готова новая детская поликлиника. Идут внутренние отделочные работы: монтаж подвесного потолка «Армстронг» и светодиодных светильников, укладка напольной керамической плитки, обшивка и покраска стен. Здесь оборудуют просторное помещение под колясочную с отдельным входом.