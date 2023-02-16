Вадим Шумков поделился планами по благоустройству Юргамыша

Сегодня, 16 февраля, в Юргамыше работает комиссия правительства региона. Об этом в своём телеграм-канале сообщил губернатор Вадим Шумков.

В этом году в посёлке завершат там ремонт спорткомплекса, а также проведут комплексную модернизацию стадиона.

"Поработаем по ремонту трёх улиц в посёлке. На следующий год завершим ремонт объезда посёлка по направлению на Куртамыш, часть которого уже отремонтировали в прошлом году", - написал глава региона.

Сейчас завершается ремонт двух школ округа. В этом году начнут ремонт ещё одной школы, в планах на 2024-2025 годы ремонт еще двух.

"Начнем ремонтировать центральную больницу. Установили в прошлом году два новых модульных ФАПа и один ФАП отремонтировали", - рассказал губернатор.

Ремонт основной школы в самом поселке частично осуществлялся в 2021-м (кровля, окна, потолки). "На 2024-2025 годы предусматриваем финансирование, чтобы сделать фасады и внутренние работы", - добавил Вадим Шумков.

В центре поселка завершают комплексное благоустройство.

В этом году по плану в Юргамыше - ремонт Дома культуры.