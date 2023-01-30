Вадим Шумков поделился планами по обновлению курганских рынков

Модернизация основных площадей центрального рынка в Кургане завершена.

«Он стал современным и уютным и привлекает все больше местных производителей, продукция которых пользуется спросом у покупателей», - сообщил в личном телеграм-канале губернатор Вадим Шумков.

Отметим, что глава региона в ходе субботнего выезда обсудил с одним из учредителей ООО «Новый рынок» - управляющей организацией АО «Курганский центральный рынок» Максимом Муравским планы развития городской сети рынков в областном центре.

Муравский сообщил губернатору о том, что центральный рынок не испытывает недостатка в арендаторах, на торговых рядах все больше домашних солений и варений.

Городу выгодно иметь такое предприятие, поскольку налоги в бюджет платят со своего дохода и управляющая компания, и арендаторы. В ближайших планах - завершить обустройство островка для торговли сувенирами в центре основного торгового зала. На нулевом этаже уже есть овощной цех. Однако здесь планируют добавить пространство и для торговцев одеждой.

На открытом рынке поселка Увал весной и летом продолжится торговля рассадой и саженцами, а летом и осенью - овощами и фруктами. Зимой можно будет торговать замороженной продукцией местных производителей.

Продолжат приводить в порядок рынок на улице Некрасова.

«Субботний день, зашли на рынок. Ремонт завершён. Стало чисто, опрятно, приятно. Появились мелкие перерабатывающие производства. Одновременно, «чудесным образом», многократно выросла налогооблагаемая выручка предприятия и доходы бюджета», - поделился впечатлениями губернатор Вадим Шумков.

По словам главы региона, доминирует местная продукция, и это правильно.

«Ребята настолько увлеклись, что назвали местной продукцией веники из дуба и эвкалипта. Вот что значит родину любить.Скоро здесь появится островок с местными сувенирами и региональной ремесленной продукцией.А рынок будет завершать ремонт на нулевом этаже, а также благоустройство двух других территориальных площадок», - добавил губернатор в своем телеграм-канале.

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