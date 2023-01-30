Вадим Шумков поделился планами по ремонту курганских мостов и реконструкции городских очистных

В Кургане в ближайшие время приступят к ремонту Чеховского моста, моста по улице Бурова-Петрова,заменят аварийные сети по улице К. Мяготина протяжённостью более 2,5 км. Об этом в своём телеграм-канале сообщил губернатор Вадим Шумков.

«Попросил коллег постараться следом провести полный ремонт дороги, а также сделать тротуары, заасфальтировать междворовые проезды, поработать с фасадами зданий. Если жители домов вдоль этой улицы готовы к участию в программе ремонта дворов, то администрация города постарается отработать и этот вопрос. Обращаться надо в департамент городского хозяйства», - прокомментировал глава региона с акцентом на улицу К. Мяготина.

В этом году начнут капитальный ремонт аварийного канализационного коллектора по улице Дзержинского протяжённостью почти 3 км. В следующем - капремонт дороги по этой же улице.

«В этом же году начнутся работы по модернизации Арбинского водозабора. А также должны быть завершены работы по проектированию реконструкции городских очистных», - поделился планами губернатор Вадим Шумков.

Глава региона отметил, что ремонтные работы доставят горожанам некоторые неудобства, но нужно потерпеть, чтобы потом ездить по новым ровным дорогам и пользоваться чистой водой.

«Попросим коллег из городской администрации отдельно несколько раз повторить, что, когда и где будет ремонтироваться, а также проследить за организацией реверсов либо альтернативных схем движения. И пояснять, пояснять и пояснять все это максимально подробно. Они точно не боги, но стараются делать все, что от них зависит. Нам надо их поддержать», - отметил Вадим Шумков.

Фото Николая Пушилина.

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