Вадим Шумков похвалил аграриев: «На таких земля русская держится»

На странице губернатора Курганской области Вадима Шумкова в социальной сети «ВКонтакте» сегодня появилась новая публикация. В ней глава региона поделился своими впечатлениями от дневной поездки в сельскую местность, где он ознакомился с ходом уборочной кампании.

«Сегодня в поле. Уже перешагнули рубеж в 2 млн 50 тысяч тонн зерна. Парни просто молодцы. Работают ударно. На таких, как Алексей и его товарищи, земля русская держится.

Уборка близится к своему завершению. С начала недели погода может меняться, потому важно сейчас работать быстрее.

Дай Бог успеть убрать все», - написал губернатор, снабдив свою публикацию хэштегом #СтарамсяЭтоПоНашему.

Напомним, что впервые тот появился на странице Вадима Шумкова 6 сентября. В тот день глава региона разместил в соцсети видеоролик. В нем неизвестный автор (судя по всему, дорожный рабочий) снял на смартфон, как на улице Максима Горького в областном центре техника разравнивает щебень. В конце 9-секундного ролика мужчина за кадром произнес: «Как можем, старамся». И Вадим Шумков считает, что это в видео — главное.

«Спасибо тебе, родной! Твоё простое, по-народному сказанное «старамся» стоит тысяч формальных презентаций и докладов да бесполезных инет-комментов. Прежде всего потому, что твоими руками и руками таких, как ты, и делаются все преобразования и улучшения, которые мы видим постоянно. Мы тоже «старамся») - по всем сферам социально-экономического развития региона идёт активная работа. А значит, все мы «старамся» правильно!» - написал под роликом губернатор.

Николай Волков.

Фото страницы Вадима Шумкова в социальной сети «ВКонтакте».