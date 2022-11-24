Новый мир
Курган -8o
Курс ЦБ:$60,5062,28
16+
Версия для слабовидящих

Вадим Шумков похвалил руководство ЗАО «Глинки»

Продукция предприятия пользуется заслуженным спросом на наших прилавках.

24 ноября, 2022 - 12:32

Губернатор курганской области Вадим Шумков и его заместитель Владимир Архипов посетили ЗАО «Глинки».

«Дмитрий молодец. Его продукция уже пользуется заслуженным спросом на наших прилавках. А сейчас он построил новую ферму на 200 голов. Проект современный и в планировке, и в технологических решениях», - написал в своём телеграм-канале глава региона.

Сейчас руководитель предприятия Дмитрий Андреев готовится к реализации нового проекта почти на 1000 голов молочного КРС. Там же будет создано еще до 30 новых рабочих мест. Вадим Шумков подчеркнул: «Поддержим».

Более чем 45-летний опыт производства качественной натуральной молочной продукции, использование самого современного оборудования и постоянное совершенствование всех направлений деятельности обеспечивают предприятию неизменно высокую степень потребительского доверия.

 

 

Читайте наши новости также в "Одноклассниках""Вконтакте" и в телеграм-канале.

24 ноября, 2022 - 12:32

Комментарии

Общество
Все новости рубрики Общество