Вадим Шумков похвалил руководство ЗАО «Глинки»

Губернатор курганской области Вадим Шумков и его заместитель Владимир Архипов посетили ЗАО «Глинки».

«Дмитрий молодец. Его продукция уже пользуется заслуженным спросом на наших прилавках. А сейчас он построил новую ферму на 200 голов. Проект современный и в планировке, и в технологических решениях», - написал в своём телеграм-канале глава региона.

Сейчас руководитель предприятия Дмитрий Андреев готовится к реализации нового проекта почти на 1000 голов молочного КРС. Там же будет создано еще до 30 новых рабочих мест. Вадим Шумков подчеркнул: «Поддержим».

Более чем 45-летний опыт производства качественной натуральной молочной продукции, использование самого современного оборудования и постоянное совершенствование всех направлений деятельности обеспечивают предприятию неизменно высокую степень потребительского доверия.

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