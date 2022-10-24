Вадим Шумков положительно оценил идею появления именных деревьев в курганских парках

Многие курганские семьи уже высадили свои именные деревья на разных парковых площадках города. Об этом в своём телеграм-канале написал губернатор Вадим Шумков.

«Это классная новая традиция!!! Уверен, она приживётся», - отметил глава региона.

Далее Вадим Шумков в своём посте напомнил жителям Зауралья о том, что иногда просто надо пойти и сделать самому хоть что-то, хотя бы раз. «Тогда и наш красивый чистый город станет еще лучше, чище, красивее. И, главное, с вашим участием», - подчеркнул губернатор.

Губернатор также отметил, что горадминистрация сейчас ведёт активную работу по озеленению областного центра: «Коллеги из городской администрации активно включились в работу по озеленению. Уже во многих местах появляются новые деревья в старых лунках. Елена Вячеславовна Ситникова уже практически наизусть знает высоту, размер и отличительные особенности всех деревьев, которые идут на замену сухим и умершим. Попросил ее рассказывать об этом постоянно вам, чтобы было понятно - красивый и зелёный город нужен всем, а не только общественникам».

Вадим Шумков поблагодарил всех горожан, которые принимают участие в озеленении Кургана.

Фото Николая Пушилина.

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