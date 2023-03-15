Вадим Шумков помогает оборонным предприятиям решить кадровый вопрос

Губернатор Вадим Шумков совместно руководством оборонных предприятий решает кадровый вопрос. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.

«Работа в постоянном режиме проводится совместно кадровыми службами заводов и сотрудниками правительства региона. Речь в основном идет о привлечении высвобождаемых сотрудников профильных предприятий, включая другие регионы, о лицах, состоящих на учете в качестве безработных, либо работающих вахтой за пределами региона, обучащихся учреждений СПО и ВУЗов», - написал глава региона.

По словам губернатора, результаты совместной работы очень неплохие. Учащихся и студентов на этих заводах уже более 600 человек. Будет больше. Один из заводов даже на время приостановил приём. Откроет попозже, после уточнения цифр дополнительного госзаказа. На сегодня, с учетом плотной загрузки и шестидневного графика, основные вопросы практически решены.

«Вместе с тем госзаказ увеличивается, и шестидневный график работы очень напряженный, а значит нужно постоянное увеличение количества персонала, который его будет выполнять. Будем отрабатывать», - прокомментировал Вадим Шумков.

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