Вадим Шумков пообещал сделать всё возможное для того, чтобы создавать для медработников комфортные условия

Губернатор курганской области Вадим Шумков поздравил медицинских работников с профессиональным праздником:

- Уважаемые работники учреждений здравоохранения Курганской области, ветераны отрасли! От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником!

Более 10 тысяч наших земляков ежедневно вступают в борьбу за жизнь и здоровье тех, кто нуждается в помощи. Врачи, средний и младший персонал больниц и ФАПов, каждый из тех, кто однажды выбрал своим призванием медицину и следует ему, высокопрофессионально выполняя свои обязанности, вкладывая душу в помощь пациентам, заслуживает глубокого уважения. Искренне благодарю вас за этот непростой, но очень нужный труд, за мужество и стойкость, которые вы проявили, когда весь мир столкнулся с серьёзной угрозой.

Мы продолжим делать всё возможное для того, чтобы создавать для вас и ваших пациентов более комфортные условия. За три последних года в регионе отремонтировано 170 медицинских объектов, построены десятки модульных ФАПов и амбулаторий, приобретено 264 единицы крупного мед-оборудования и более 200 машин скорой и неотложной помощи. По всей области продолжаются ремонты больниц, установка модульных ФАПов, оснащение медучреждений современным оборудованием и транспортом. Дорогие друзья, спасибо вам за то, что каждый день вы стоите на страже жизни и здоровья наших земляков, сохраняете и приумножаете лучшие традиции нашей медицины, заложенные Гавриилом Абрамовичем Илизаровым, Яковом Давидовичем Витебским и другими прекрасными врачами, чьи имена, возможно, не так известны, но не менее значимы для их пациентов. Мира, добра и благополучия вам и вашим семьям.

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