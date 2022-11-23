Вадим Шумков попросил глав муниципалитетов внимательнее следить за состоянием системы ЖКХ

Губернатор Курганской области Вадим Шумков попросил глав муниципальных образований внимательнее следить за состоянием системы ЖКХ в части услуг отопления населению.

«Там, где пока нет газа, – это качество угля и работа котельного оборудования. Если возникнет необходимость, мы поможем и в этом. Главное - самим не допускать откровенное дурошлепство и разгильдяйство, как это нередко случается, к сожалению», - написал глава региона Вадим Шумков в своём телеграм-канале.

Глава города Кургана Елена Ситникова в своих соцсетях рассказала о том, как прошло заседание собрания ассоциации «Совет муниципальных образований Курганской области».

«Подвели итоги работы за 2022 год, обсудили важные вопросы, связанные с развитием региона и наших муниципальных образований. Также представила коллегам опыт Кургана по вовлечению граждан и организаций к участию в вопросах местного значения», - написала глава города в телеграм-канале.