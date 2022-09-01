Вадим Шумков попросил педагогов отнестись к воспитанию детей как к миссии

Дорогие ребята, преподаватели, работники и руководители образовательных учреждений.

Конечно же, 1 сентября, прежде всего, ваш праздник. Трудовой такой праздник. Родители и ученики снова придут в наши школы и ссузы, а студенты в ВУЗы.

Для вас же, дорогие коллеги, это, прежде всего, возврат в тот плотный трудовой график, что представляет из себя нынешнее образование. Вы видите, какие силы и беспрецедентные средства мы направляем на приведение в порядок наших действующих и строительство новых объектов образования. Проводится масштабное благоустройство. Это классно. Я знаю, что абсолютное большинство из вас очень рады тому, что после десятилетий разрухи государство наконец-то развернулось лицом и к этой проблеме. Многие из вас сами непосредственно принимают в этом процессе посильное участие, переживают за него всей душой. И это тоже классно!

За три года мы привели в порядок и построили огромное количество объектов. И эта масштабная работа будет, конечно же, продолжена. Но есть одна просьба, с которой я хочу обратиться к вам именно сейчас, в День знаний, в первый день школы, в этот общий для страны праздник. Эта просьба, с одной стороны, обычна, а с другой - в ней сокрыто крайне важное для нас всех и для поколений наших детей.

Я прошу вас отнестись к воспитанию наших детей, как к миссии. Именно миссии. Поскольку я уверен, я знаю, государство на самом деле не так много теряет от того, какого качества будет ЕГЭ у конкретного ученика. Но оно приобретет несопоставимо больше, если он взрастет ответственным, честным и любящим свою Родину гражданином. Речь не идёт о противопоставлении образования и воспитания в стенах образования. Нет. Речь идёт о возвращении той роли в воспитании наших детей, которую должны играть общество и государство. А для ребёнка и подростка вы и есть самые первые и самые главные представители того общества и государства, которых он встречает на своём начинающемся пути после своей семьи и родителей.

И от того, как вы выполните эту миссию, и будет зависеть качество тех граждан, которые в скором будущем придут нам на смену. Будет зависеть будущее нашей страны. Ваше будущее, мои дорогие.

Длительное время этот вопрос забалтывался, замалчивался либо перебрасывался, как ненужный мяч, между разными категориями, одни считали, что это, прежде всего, дело семьи, другие - что главная роль принадлежит обществу и государству. Третьи ссылались на засилье малопатриотичных программ и учебных материалов, написанных под кальку иностранных фондов-«доброхотов».

На самом деле, истина, как всегда, посередине. Нельзя умалять в этом главном для будущего страны процессе значения ни одной из сторон. С одной стороны, душа и сердце ребенка наиболее восприимчивы к словам, звучащим дома, от родных людей, а также от их личного примера. Но государство и общество имеют для этого неизмеримо больше инструментов и возможностей. Речь идёт не только об изучении важнейших исторических дат или знании слов гимна. Хотя и это немаловажные детали. Речь идёт о том, что наши ребятишки, выходя из наших учреждений, должны быть такими, какими вы хотите их видеть, такими, какими они нужны нашей стране, ее будущему. Вашему будущему, мои дорогие. А их патриотизм должен быть проявлен, прежде всего, в процветании нашей Родины, чтобы по одному ее виду было сразу же ясно - эту Родину любят по-настоящему, а не только на словах.

Миссия воспитания многомерна. Она включает в себя и прививание любви к Родине, к ее истории, к ее культурным и национальным особенностям. Она же включает в себя и воспитание реальным трудом, исключая любую его имитацию, ибо у общества потребителей нет никакого будущего, кроме как стать легкой добычей для других потребителей.

Устойчивость и скорость развития и необходимых благих изменений способно обеспечить лишь общество созидателей и творцов, на страже которого стоят также настоящие патриоты. Вот этим нам и надлежит заниматься, мои дорогие коллеги. Набранными темпами мы достаточно быстро приводим в порядок материально-техническую базу нашего образования. Но ключевым является наша с вами способность дать детям нечто большее, нежели отремонтированные здания, аккуратные стены и чистые классы. Это готовность и способность заглянуть в их сердца, умы и души, привнеся туда истинный свет и настоящую любовь к Родине. Поскольку это точно останется с ними и с нами навсегда.

С праздником вас, мои дорогие коллеги! Успехов в наших новых начинаниях! И дай нам Бог всем вместе успешно выполнить и эту нашу общую ключевую миссию.

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