Вадим Шумков поручил организовать патрулирование несанкционированных мест

Губернатор Вадим Шумков на заседании Комиссии правительства Курганской области по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности 8 июня поручил организовать патрулирование несанкционированных мест купания с привлечением сотрудников органов власти и образовательных учреждений.

Также глава региона сказал провести дополнительную работу со школьниками и их родителями по разъяснению правил безопасного поведения на воде, вблизи железной дороги, правил дорожного движения и других мер, которые помогут сохранить жизнь и здоровье детей и не омрачить трагедиями летние каникулы.

По словам директора департамента гражданской защиты, охраны окружающей среды и природных ресурсов СтаниславаНоскова этим летом в регионе планируют открыть 27 муниципальных мест отдыха на берегу рек и озёр.

Пресс-служба губернатора Курганской областисообщает, что на берегу водоёмов в 21 муниципальном образовании идёт работа по организации 10 пляжей и 17 иных мест отдыха.

В Кургане традиционно планируют открыть три пляжа: Бабьи пески, бульвар Солнечный, «Голубые озера». По два места отдыха планируют организовать в Далматовском районе, Каргапольском, Куртамышском и Половинском муниципальных округах.

«Кроме того, работу по открытию мест для купания проводят коммерческие структуры. Пляжи откроют три санатория - «Сосновая роща», «Озеро Медвежье» и «Санаторий озеро Горькое», два детских оздоровительных лагеря - «Велес» и «Зелёный борок». И один коммерческий пляж «Кемпинг Лес» в Звериноголовском районе на оз. Горькое», - уточнил Станислав Носков.

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