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Вадим Шумков посетил семенной завод АПО «Муза»

Предприятие работает полностью на собственном сырье

5 октября, 2022 - 14:30

Губернатор Курганской области Вадим Шумков сегодня, 5 октября, работает в Щучанском муниципальном округе. Вместе с ним – наша съёмочная группа.

В селе Чумляк глава региона ознакомился с работой предприятия по производству зерна. Модернизированное сельхозпредприятие входит в состав агропромышленного объединения «Муза». Занимается хранением, сортировкой, сушкой, очисткой и отгрузкой зерна.

На просторной производственной площадке расположились современные сушильные и сортировочные камеры, бункеры, а также девять складов для хранения пшеницы, ржи, гороха, льна. Вместимость каждого склада – до четырёх тысяч тонн зерновых. В настоящее время здесь идёт строительство завода по сортировке семян.

«Предприятие работает полностью на собственном сырье, выращенном на полях Щучанского муниципального округа», - передаёт из Чумляка наш корреспондент Константин Сапунов.

Сейчас в селе состоится открытие образовательного центра одарённых детей «Созвездие», после чего губернатор Вадим Шумков примет участие в заседании попечительского совета образовательного центра.

 

Фото Николая Пушилина.

5 октября, 2022 - 14:30

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