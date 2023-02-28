Вадим Шумков поставил силовикам задачу по ужесточению мер пресечения ИТ-преступлений

Губернатор Вадим Шумков подчеркнул, что позиция правительства региона по вопросам пресечения ИТ-преступлений остается жесткой, для этого должны быть предприняты максимально возможные меры.

Предпринимаемые в Курганской области профилактические меры помогают предотвратить преступления в сфере кибермошенничества. Так, оперативные действия УМВД и одного из банков, в который курганец 22 февраля обратился за оформлением кредита, который должен был перевести аферистам, помогли предотвратить хищение 2,7 млн рублей.

25 января сотрудник одного из предприятий региона, оформив кредит, перевел преступникам примерно такую же сумму. Жители региона продолжают становиться жертвами мошенников, переводя миллионы рублей на территорию Украины, где средства направляются для приобретения оружия, которое применяется против наших ребят, участвующих в СВО, сообщили в пресс-службе главы региона.

Вадим Шумков на совместном заседании совещания по правопорядку и комиссии по профилактике правонарушений 28 февраля поставил задачу правоохранительным органам, профильным региональным ведомствам и финансовым организациям ужесточить предпринимаемые меры и усилить профилактику.

Управляющий Отделением Курган Банка России Евгений Немчинов проинформировал о том, что по итогам предыдущего совещания до всех банков, работающих на территории региона, были доведены предложенные губернатором и УМВД дополнительные меры пресечения ИТ-преступлений. Ряд финансовых организаций уже начал их внедрять. Отдельные банки отказываются от оформления онлайн-кредитов.

Сбербанк дополнил чек-лист, который помогает при обращении граждан за кредитом выявить признаки мошенничества тремя вопросами: «Пользуетесь ли вы мессенджерами?», «Были ли вам звонки с незнакомых номеров до обращения в банк?», «Готовы ли вы предоставить историю звонков?». Уже есть случаи, когда эти простые вопросы и соблюдение алгоритма действий сотрудниками банка помогли предотвратить преступления.

В ряде банков при оформлении кредитов уже рекомендуют позвонить близким родственникам перед совершением данного шага, прорабатывается возможность сделать такие звонки обязательными.

