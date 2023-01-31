Вадим Шумков поздравил курганцев с открытием стадиона-парка «Энергетик»

Курганцы могут по праву гордиться своим городом, который за последние 3 года сделал гигантский шаг в своем развитии. Об этом сегодня вечером, 31 января, на торжественной церемонии открытия нового стадиона-парка «Энергетик» заявил губернатор Курганской области Вадим Шумков.

- Вспомните сами. С 2019 года появилась красивая комфортная набережная, где можно гулять, заниматься спортом и ездить по велодорожке. Благоустроена Троицкая площадь и прекрасный Городской сад. Полностью реконструирован Центральный парк культуры и отдыха, обновлен Детский парк, - напомнил глава региона.

Сегодня в областном центре открылся новый стадион-парк «Энергетик». Он возник на месте бывшего стадиона «Локомотив», которые долгие годы стоял заброшенным. На средства частного инвестора здесь провели ремонтные работы, проложили все необходимые инженерные коммуникации, установили современное светодиодное освещение. А чтобы стадион-парк стал уютным, посадили деревья, в тени которых в будущем можно будет отдохнуть и получить заряд положительных эмоций.

Для всех желающих установили площадки для воркаута, скейтбординга, велопаркура, оборудовали площадку для пляжного футбола и волейбола, проложили велосипедную дорожку, создали зоны для отдыха.

- Конечно же, все это состоялось, случилось благодаря труду и неравнодушному отношению конкретных людей. Поэтому сегодня, здесь от лица всех горожан, Правительства Курганской области и от лично от себя я говорю огромное спасибо Алексею Боброву — человеку, который откликнулся на нашу инициативу и подарил городу, области такой шикарный объект. Спасибо подрядной организации, которая достаточно активно, интенсивно под контролем городской администрации реализовала этот проект. И, конечно же, благодарю главу Кургана Елену Ситникову. Молодцы, ребята! Так держать! - похвалил участников проекта губернатор.

Отметим, что это не последний подобный объект, который появится в областной центре в наступившем году. По словам Вадима Шумкова, в 2023-м запланировано открытие рекреационно-ландшафтного парка в 4-м микрорайоне Заозерного и экопарка в Рябково. Глава региона выразил уверенность, что они курганцам и гостям города очень понравятся.

Николай Волков.

Фото Николая Пушилина.