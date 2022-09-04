Губернатор Курганской области Вадим Шумков поздравил работников нефтяной и газовой промышленности:

- Уважаемые работники отрасли нефтяной и газовой промышленности, все, кто сегодня трудится в городах и сёлах Курганской области, чтобы земляки имели газ в своих домах, кто обеспечивает бесперебойную работу магистральных газопроводов, дорогие партнеры, нефтяники и газовики, кто обеспечивает наши промышленные предприятия стабильными заказами. Поздравляю вас с профессиональным праздником!

На протяжении многих лет предприятия региона успешно сотрудничают с организациями нефтегазовой, нефтеперерабатывающей и нефтехимической отраслей (ПАО «Газпром», ПАО «Газпромнефть», ПАО «НК «Роснефть», ПАО «Сургутнефтегаз», ПАО «Лукойл», ПАО «СИБУР Холдинг»). Наша продукция хорошо зарекомендовала себя при использовании во всех технологических циклах. Это позволяет загружать производства заказами, создавать новые рабочие места с достойной заработной платой. Ежегодно 35% предприятий Курганской области, связанных по кооперации с арматуростроением, отгружают продукцию для нефтегазовой отрасли на 16 млрд рублей.

Сотни специалистов обеспечивают бесперебойное газоснабжение домов, производств, социальных объектов, трудятся на строительстве и вводе в эксплуатацию новых газопроводов. Почти 37,5 тыс. домовладений области получат голубое топливо до 2025 года, в том числе в 10 окружных и районных центрах, а значит, у территорий появятся новые стимулы для строительства и расширения производств.

Друзья, спасибо вам за вклад в развитие Курганской области. Желаю успехов в вашей деятельности, крепкого здоровья и благополучия!