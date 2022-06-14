Вадим Шумков поздравил с началом летних каникул детей из лагеря Островского

В Международный день защиты детей, 1 июня, губернатор Вадим Шумков выехал в оздоровительный лагерь имени Николая Островского и поздравил с праздником и началом летних каникул детей, которые отдыхают в лагере Н. Островского.

Глава региона оценил проведённый в лагере ремонт и обсудил с мэром Кургана Еленой Ситниковой планы по его обновлению. На территории лагеря появился медицинский корпус - здесь уже есть кабинет физиотерапии, соляная пещера, тренажерный зал и многие другие функциональные помещения, в которых отдыхающие проходят оздоровительные процедуры круглый год. Работа по оснащению центра продолжается, сообщает пресс-служба губернатора.

Ребят ждет насыщенная программа. Перед стартом торжественной линейки они смогли познакомиться с местными воспитателями, выучить названия и девизы отрядов.

В подарок от губернатора лагерь получил новые самокаты.

«Проговорили, что за пару-тройку лет его (лагерь) сделают еще более комфортным и красивым. А с ребятишками договорились, что к концу смены они на построении будут петь Гимн России в голос, ничего, никого и никогда не стесняясь», - написал губернатор на своей странице «ВКонтакте» https://vk.com/wall510423964_38376 .

Фото пресс-службы губернатора Курганской области.