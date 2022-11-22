Вадим Шумков поздравил с назначением на должность нового руководителя Росгвардии

Губернатор Курганской области Вадим Шумков сегодня, 22 ноября, поздравил с назначением на должность нового руководителя регионального управления Росгвардии Олега Охрименко. Его губернатору представил заместитель командующего Уральским округом войск национальной гвардии по военно-политической работе генерал-майор Александр Голосов.

Впресс-службе главы региона уточнили, что главными темами встречи стали задачи по обеспечению безопасности и охране общественного порядка в регионе. Напомним, под охраной Росгвардии в Курганской области находится порядка пяти тысяч различных объектов, также личный состав подразделений вневедомственной охраны во взаимодействии с полицией обеспечивает общественную безопасность и правопорядок при проведении на территории региона массовых мероприятий.

В Управлении Росгвардии по Курганской области сообщили, что ранее полковник полиции Олег Охрименко возглавлял областное управление вневедомственной охраны Росгвардии в Волгограде. Поощрен различными ведомственными наградами, в том числе медалями «За доблесть в службе» и «За отличие в службе» I, II, III степени.