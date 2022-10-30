Вадим Шумков пожелал автомобилистам взаимной вежливости на дорогах

Губернатор Курганской области Вадим Шумков поздравил зауральцев с Днем автомобилиста, который отмечается 30 октября:

- Уважаемые автолюбители, водители, кондукторы и сотрудники организаций, обслуживающих автотранспорт, поздравляю вас с Днём автомобилиста!

Современный мир невозможно представить без автотранспорта. Труд тысяч людей помогает добираться жителям области на работу и отдых, доставить в точку назначения важные и нужные грузы. Сотни тысяч людей передвигаются по дорогам региона на личном автотранспорте.

Потому улучшению состояния дорожной сети, от которого во многом зависит безопасность, правительство региона уделяет особое внимание. За последние четыре года в Курганской области приведено в порядок более 1500 км дорог, капитально обновляют мосты, которые стояли без ремонтов десятки лет. Работы идут комплексно, параллельно с укладкой нового асфальта устанавливаем новые дорожные автопавильоны и знаки, обустраиваем пешеходные переходы. Спасибо всем, кто участвует в этой большой работе и соблюдает правила дорожного движения и взаимной вежливости на дорогах. Это тоже большой и значимый вклад в обеспечение безопасности участников движения.

Желаю всем автолюбителям, работникам пассажирского транспорта и сферы грузовых автоперевозок удачи на дорогах, крепкого здоровья и благополучия!

Читайте наши новости также в "Одноклассниках", "Вконтакте" и в телеграм-канале.