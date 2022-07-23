Вадим Шумков пожелал курганским торговцам коммерческого успеха

Уважаемые работники торговли, дорогие ветераны

Поздравляю вас с профессиональным праздником. Вы обеспечиваете жителей области товарами и создаете настроение земляков. Торговые предприятия стали не только местом для необходимых покупок, но и для приятного досуга. В своих магазинах вы создаете пространства, где покупателям удобно и уютно.

На серьезные вызовы нынешнего времени вы отвечаете профессионально. Вы гибко менялись, трудности в пандемию не сломили вас, наоборот, вы сделали шаг вперед в развитии новых форм торговли и доставки товаров. А способы привлечения покупателей оправдывают расхожее выражение, что торговля – это искусство, но, добавлю, искусство, которое подкрепляется тяжелым трудом.

Особо благодарю тех, кто помогает продвижению продукции местных производителей. Только так, совместными усилиями, командной работой, поддерживая друг друга, мы можем сделать нашу Курганскую область более успешной и комфортной для жизни.

Желаю вам коммерческого успеха и процветания, крепкого здоровья и счастья. С праздником!

Губернатор Курганской области В.М. Шумков

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