Вадим Шумков пожелал курганским женщинам любви

Губернатор Курганской области Вадим Шумков поздравил жительниц региона с Международным женским днем:

- Дорогие, милые мои женщины!

По-настоящему женщина раскрывается только в любви.

Потому, поздравляя вас с наступлением новой весны, и я хочу сказать о любви.

О любви к вам со стороны ваших вторых половин. О любви материнской. О вашей любви к вашим мужчинам. К вашим родным и близким. К тем, кто с вами, и к тем, кто ушел. К самим себе. И, конечно же, к своей стране, которой очень нужна наша чистая и искренняя любовь, для того чтобы раскрыться и стать еще более прекрасной. Самой лучшей и самой любимой.

Пусть ваша любовь будет всегда взаимной, дорогие мои.

Пусть она разрушает все преграды. И пусть она бесконечно созидает всё, что вам необходимо.

С праздником вас, родные мои.

Счастья вам. Спасибо за всё!

Читайте наши новости также в "Одноклассниках", "Вконтакте" и в телеграм-канале.