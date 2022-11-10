Вадим Шумков пожелал полицейским стойкости духа и следования традициям

Губернатор Курганской области Вадим Шумков поздравил полицейских с профессиональным праздником:

- Уважаемые земляки, ветераны и сотрудники органов внутренних дел Курганской области!

Поздравляю вас с профессиональным праздником.Искренне благодарю за верность служения делу охраны правопорядка и обеспечения верховенства закона, защиты жизни и здоровья наших земляков. Вы приходите на помощь в любое время суток, без выходных и праздников.Государство не раз доверяло вам непростую работу в очень сложных ситуациях. И вы с честью несли свою службу, оставаясь верными присяге в самых непростых условиях. Сегодня многие из вас помогают поддерживать порядок на освобожденных территориях ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях.История правоохранительных органов Курганской области хранит множество примеров мужества и героизма сотрудников МВД, готовых порой ценой своей

жизни выполнить свой долг. Немало сотрудников органов внутренних дел отмечены государственными наградами. Но не менее значимой наградой являются слова благодарности людей, которым вы пришли на помощь. Пусть добрых слов будет больше. Пусть ваши семьи, которые каждый день ждут вас дома с очередного дежурства, переживая за вас, гордятся вами, будут вам надёжной опорой и поддержкой.Желаю вам успехов в служении Отечеству и своему народу. Стойкости духа и следования традициям, заложенными нашими уважаемыми ветеранами. Здоровья и благополучия вашим родным и близким.



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