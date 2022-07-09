Вадим Шумков: «Праздник возвращает к истокам веры и служит олицетворением вечных ценностей»

Губернатор Курганской области Вадим Шумков обратился к мусульманам:

- Уважаемые друзья!

9 июля отмечается один из главных праздников мусульман – Курбан-байрам – праздник жертвоприношения.

Этот день для всех мусульман наполнен особым смыслом. Он возвращает к истокам веры и служит олицетворением вечных ценностей: милосердия, бескорыстия, заботы и уважения к окружающим.

Этот праздник - символ безграничной веры в добро. В дни празднования принято совершать хорошие дела, собирать родных за одним столом, угощать, оказывать поддержку всем кто в ней нуждается.

Эти же традиции: добра, милосердия и помощи ближнему заложены в каждой доброй вере. Желаю, чтобы в дальнейшем межрелигиозные добрососедские отношения в нашей области сохранились и основывались на этих принципах.

Пусть праздник Курбан-байрам принесет в ваши дома мир, добро и благополучие.

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