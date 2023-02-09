Вадим Шумков предложил решать вопросы «кадрового голода» планированием

Последние несколько лет вопрос «кадрового голода» в инженерно-технических кадрах звучит всё громче.

«Решение только одно. Это гибкое планирование развития экономики с переносом цифр из планов создания новых и развития действующих производств в госзадания образовательных учреждений и синхронизация их подготовки. Разумеется, с увеличением бюджетных контрольных цифр приема на технические специальности», - написал Вадим Шумков.

Еще одной острой региональной проблемой является нехватка медицинских кадров. Для её решения необходимо возвращать целевое распределение всех, кто получил соответствующее образование за счет государства, считает губернатор.