Вадим Шумков предложил ужесточить правила оформления онлайн-кредитов на период СВО

Последние два года наблюдается постоянный рост сумм, которые граждане перечисляют телефонным мошенникам. По стране это уже десятки миллиардов рублей ежегодно.

"Средства чаще всего уходят на территорию бывшей Украины или в Польшу, в том числе с целью последующего финансирования закупок вооружения. Сумма похищаемых средств также сопоставима с финансовой помощью некоторых стран на эти же цели", - написал в своём телеграм-канале губернатор Вадим Шумков.

Он отметил, что сложно пояснить, почему граждане, воздержавшиеся помочь своим землякам, принимающим участие в СВО, на тысячу рублей, с легкостью перечисляют мошенникам миллионы, на которые потом покупается оружие для их убийства.

"Сложно понять, как подобный масштаб мошенничеств вообще возможен в стране, пережившей МММ и кучу других мошеннических лавок и пирамид. Нет сомнения, что сопровождают такие звонки и переговоры профессиональные психологи, если можно их так назвать, задачей которых является держать жертву в постоянном напряжении, не давая включать логическое мышление и обсуждать это с близкими людьми", - написал глава региона, подчеркнув, что, к сожалению, позиция некоторых банков пока не совсем продуктивна, им без разницы, что это мошенничество, и на что пойдут эти средства.

"Им в моменте важнее быстрый рост показателей кредитования и количества клиентов. То, что потом эти горе-клиенты, осознав, во что вляпались, оказываются на грани суицида, им наплевать - "nothing personal, only business", - отметил Вадим Шумков.

Он подчеркнул, что рекомендует коллегам рассмотреть приостановку выдачи онлайн-кредитов на период СВО: "Либо, если это невозможно, то каждый онлайн-кредит оформлять не менее чем три дня, с обязательным привлечением поручителя и разговором с ним, а также близким членом семьи, возможно, также онлайн. Перечисление полученного онлайн-кредита на другие счета разносить на период не менее трех дней. В случае, если получатель кредита ведет себя неуравновешенно, приглашать сотрудников правоохранительных органов для уточнения деталей".

Вадим Шумков считает, что, если эти условия не выполняются, погашение такого кредита должен брать на себя сам банк.