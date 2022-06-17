Губернатор Курганской области Вадим Шумков предложил вернуть систему целевого распределения медицинских кадров, существовавшую в Советском Союзе:

- При советской власти была неплохая система целевого распределения. Она себя вполне оправдала. То же самое надо делать сейчас. Распределять тех, кто отучился за счёт бюджета в государственных медицинских ВУЗах, для обязательной отработки на первые три-пять лет.

В Курганской области достигнуты большие успехи в сфере здравоохранения. Об этом 16 июня, выступая на торжественном собрании, приуроченном ко Дню медицинского работника, который будет отмечаться в воскресенье, заявила заместитель губернатора по социальной политике Лариса Кокорина.

- В рамках реализации Национального проекта «Здравоохранение» и Программы модернизации первичного звена ведется масштабная модернизация всей системы здравоохранения Курганской области. У нас приобретено 264 единицы нового медицинского оборудования. В 170 учреждениях здравоохранения проведен капитальный ремонт. Куплено свыше 100 единиц медицинского транспорта для поликлиник и фельдшерско-акушерских пунктов. Практически на 90% обновлен автопарк службы скорой медицинской помощи. В целом на эти и другие цели за последние три года направлено порядка 5 млрд рублей, - указала Лариса Кокорина.

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