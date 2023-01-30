Вадим Шумков: «Прекратите поддерживать преступников своими деньгами»

Губернатор курганской области Вадим Шумков обратился к зауральцам с просьбой не переводить средства на сомнительные счета.

«Прекратите поддерживать преступников своими деньгами», - написал глава региона в своём телеграм-канале.

Ущерб от преступной деятельности путём дистанционного хищения денежных средств (ИТ-преступления и телефонное мошенничество) по Курганской области составил 228 млн рублей. И это только за год.

«До 90% этих преступлений связаны с территорией Украины, а следовательно деньги потом идут на приобретение вооружения для совершения убийств наших же военнослужащих. При этом финансовая поддержка бойцов, принимающих участие в СВО, со стороны граждан в десятки раз меньше», - прокомментировал губернатор.

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