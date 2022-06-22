Вадим Шумков принял участие в обсуждении стратегии развития строительной отрасли и сферы ЖКХ до 2030 года

Губернатор Курганской области Вадим Шумков во вторник, 21 июня, принял участие в заседании Президиума Государственного Совета, который провёл Президент России Владимир Путин. Глава региона присоединился к заседанию по ВКС.

На президиуме Госсовета была рассмотрена стратегия развития строительной отрасли и сферы ЖКХ до 2030 года.

Глава государства отметил необходимость продления до 2030 года действия национального проекта «Жильё и городская среда», сделал акцент на развитии жилищного строительства и мерах поддержки граждан.

Большое внимание было уделено развитию ИЖС, которое становится всё более актуальным и востребованным.

Отметим, что по итогам 2021 года в Курганской области план по жилищному строительству был выполнен на 104,3%, в эксплуатацию было введено 280,7 тысяч кв. м жилья. В этом году темпы жилищного строительства не снижаются. Планы по вводу жилья – на уровне 2021 года, по итогам мая они выполнены на 50%.

В части поддержки ИЖС Курганская область также может поделиться опытом. По поручению губернатора Вадима Шумкова разработан и реализуется специальный проект «Русская мечта (Курганская область зовёт!)». Действуют беспрецедентные меры поддержки.

Жители региона и те, кто переезжает, могут получить до 0,2 гектара земли бесплатно для ИЖС, до 1 гектара земли бесплатно без торгов для строительства дома и ведения ЛПХ, а главное - существенную финансовую помощь. Программой предусмотрено возмещение первоначального взноса по ипотеке на квартиры в малоэтажных жилых домах – до 500 тысяч рублей; возмещение первоначального взноса по ипотеке на ИЖС и субсидия на строительство дома – до 700 тысяч рублей. Дополнительно в рамках программы осуществляется и поддержка тех, кто решил открыть своё дело, включая предоставление до 100 гектаров земли сельскохозяйственного назначения бесплатно без торгов для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства и гранты на сельское хозяйство – до 70 млн. рублей. За три года действия программы поддержку получили более 1 400 семей.

Подробнее о проекте – на сайте

В этом году в рамках проекта АО «КИЖК» начата реализация двух проектов по комплексной застройке под ИЖС 17,4 га в Шадринске и23,6 га в с. Колесниково, недалеко от Кургана. Сейчас идет работа по инженерной инфраструктуре для этих участков. Реализация проекта позволит построить 40 тысяч кв. м комфортного малоэтажного жилья.

По информации пресс-службы губернатора Курганской области.

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