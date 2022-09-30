Вадим Шумков принял участие в совещании с вице-премьером Правительства РФ

Губернатор Курганской области Вадим Шумков 29 сентября в режиме ВКС принял участие в заседании президиума (штаба) Правительственной комиссии по региональному развитию в Российской Федерации, которое провел заместитель Председателя Правительства РФ, председатель комиссии Марат Хуснуллин.

Основными темами совещания, в котором приняли участие главы регионов России, руководители министерств и ведомств, стало обсуждение реализации инфраструктурных проектов и рассмотрение заявок субъектов на финансирование проектов по строительству, реконструкции модернизации инфраструктуры из резервного фонда.

В Курганской области также активно реализуются подобные проекты. Ведется строительство автомобильной дороги по ул. 7- м микрорайон и по ул. Федота Елисеева к микрорайону №16 в городе Кургане, реализация которых намечена на 2022-23 гг. Здесь ведутся работы по устройству ливневой канализации. Область готовится к заключению контракта на строительство автомобильной дороги по ул. Фарафонова (от ул. Мальцева до 7 микрорайона) с устройством ливневой канализации.

Помимо дорог ведутся работы по сетям водоснабжения и водоотведения, прокладки или замены теплосетей и электросетей. Такие работы запланированы для Варгашинского индустриального парка, который реализуется по проекту «гринфилд», где коммунальные системы строятся под будущих резидентов. Этот же вопрос решается в отношении крупных инвестиционных проектов – предприятий, которые предполагают создание значительного количества рабочих мест.

В части софинансирования проектов из фонда национального благосостояния (резервный фонд) региону одобрена заявка на реконструкцию сетей по ул. К. Мяготина, работы по замене сетей уже ведутся. Они были без ремонта более 40 лет, практически в разрушенном состоянии. Замена магистральных сетей на улице Коли Мяготина будет произведена перед началом обновления дорожного полотна.

Пресс-служба губернатора Курганской области.

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