Вадим Шумков принял участие в выездном совещании по актуальным вопросам нацбезопасности

Губернатор Вадим Шумков сегодня, 16 февраля, принял участие в выездном совещании по актуальным вопросам национальной безопасности в регионах УрФО, которое провёл секретарь Совета Безопасности России Николай Патрушев.

Участники рассмотрели меры по обеспечению технологического суверенитета России с использованием научно-производственного и кадрового потенциала Уральского федерального округа. Отдельное внимание было уделено необходимости развития опережающими темпами инфраструктуры для проведения научных исследований и разработок в интересах отечественной промышленности, создания технопарков в сфере высоких технологий, восстановления отраслевых научно-исследовательских институтов, сообщает пресс-служба полпредства.

Даны рекомендации по модернизации основных фондов предприятий на отечественной технологической основе. Выработаны предложения по обеспечению национальной экономики квалифицированными научными, инженерными и рабочими кадрами.

Кроме того, рассмотрены меры по снижению угроз, связанных с прекращением деятельности в нашей стране иностранных компаний. Обсужден ряд производственно-технологических проектов, направленных на импортозамещение в различных отраслях промышленности.

Фото пресс-службы губернатора Челябинской области.