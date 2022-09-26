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Вадим Шумков: «Пришло время в полном объёме возобновить систему регулярных военных сборов»

Всё нужно адаптировать к современным условиям.

26 сентября, 2022 - 08:30

Пришло время в полном объёме возобновить систему регулярных военных сборов состоящих в запасе по их специализации во всех регионах. Об этом сообщил губернатор Курганской области Вадим Шумков в своём телеграм-канале.

Он отметил, что анализ происходящего даёт новую информацию для размышления. «Также нужно возвращать в наши школы и ССУЗы уроки базовой военной подготовки. Пусть это никому никогда не пригодится, но пусть наши люди будут готовы», - написал глава региона.

Был неплохой советский опыт по обоим направлениям. «Разумеется, все нужно адаптировать к современным условиям, с учётом современных вооружений и угроз, и осовременить. Но делать это необходимо точно, и чем быстрее - тем лучше», - подытожил губернатор Вадим Шумков.

 

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26 сентября, 2022 - 08:30

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