Вадим Шумков призвал бизнесменов повышать зарплаты курганцев

Губернатор Курганской области Вадим Шумков поблагодарил зауральских предпринимателей за создание рабочих мест. Слова признательности прозвучали в Региональном деловом центре на праздновании Дня российского предпринимательства.

- Спасибо вам за тех людей, которых вы принимаете на работу. Это наши люди, наш народ. Вы даете им работу, чтобы они могли содержать себя и свои семьи. Я часто повторяю: нам нужны новые рабочие места. Мы, власть, можем ремонтировать социальные объекты и объекты инфраструктуры. Но если у человека нет работы, ему отремонтированные дороги и школы не принесут радости, - указал глава региона.

Особую благодарность Вадим Шумков высказал тем предпринимателям, которые поддержали призыв областного правительства и начали повышать заработную плату своему персоналу.

- От нас не ускользают те факты, когда бизнесмен получает меры государственной поддержки, но не заботится о повышении благосостояния своих работников. Это нехорошо. Должно быть пропорционально и справедливо, - убежден губернатор Курганской области.

По его словам, чиновникам часто приходится слышать сетования предпринимателей, что, мол, на предприятиях не хватает рабочих рук, народ разучился или не хочет работать и так далее, и тому подобное. На это Вадим Шумков дал простой совет:

- Начните платить заработную плату. Вы знаете, как раньше принимали на работу: новичка сажали за стол и давали большую тарелку еды. Если он все съедал, его брали на работу. А сейчас как? «Да ты еще много ешь, что ли?!», - озвучил ход мысли некоторых бизнесменов губернатор.

По утверждению Вадима Шумкова, нельзя экономить на элементарных, основных, базовых вещах. Региональные власти могут предоставить бизнесмену площадку в индустриальном парке, присоединенную ко всем необходимым коммуникациям. Они даже помогут предприятию приобрести оборудование, компенсировав часть его цены из бюджета. Но если у бизнесмена не будет работников, он ничего не добьется.

- А вы по привычке ставите зарплату персонала в конец списка первоочередных задач. С таким походом у вас не будет работающего и процветающего бизнеса. Сперва разберитесь с людьми, которые будут развивать его своим ежедневным трудом. Это основа любой хозяйственной деятельности. Чтобы работники были с вами, разделяли ваши невзгоды и не злорадствовали над вашими неуспехами, им нужно платить. Ведь у них тоже есть семьи и своя жизнь. Но, к сожалению, эти вещи иногда забываются, - с сожалением констатировал губернатор Курганской области.

Вместе с тем, Вадим Шумков указал, что прошлогодний призыв региональных властей начать повышать людям заработную плату поддержали свыше 1000 зауральских компаний.

- Я очень надеюсь, что в этом году, несмотря ни на что, это движение будет продолжено. Людям нужно платить зарплату, - заявил глава Зауралья.

Николай Волков.

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