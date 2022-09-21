Вадим Шумков призвал курганцев к единству и взаимовыручке

Губернатор Курганской области Вадим Шумков в рамках организации работы областной комиссии по призыву поручил начальнику Главного управления социальной защиты населения региона и главам муниципалитетов установить патронаж над семьями мобилизуемых граждан.

«Внеочередное медицинское обследование, вопросы юридической материальной поддержки, помощь детям, пожилым родителям — все это должно стать вашими основными задачами по каждой такой семье. Вы должны иметь ее социальный портрет с определением тех проблем, которые мы можем и полномочны решить. Занимайтесь этой работой, как самой важной», - подчеркнул глава региона.

В своем телеграм-канале Вадим Шумков написал:

«Что сейчас важно? Многое. Но крайне важно не впитывать энергию ненависти. Не поддаваться массовому психозу. Взаимовыручка. Помощь ближнему. Единство. Это то, что необходимо вам. Это то, что поможет другим. Это то, что нужно стране».

Напомним, что указ о начале частичной мобилизации 21 сентября подписал Президент России, Верховный главнокомандующий Вооруженными Силами РФ Владимир Путин. В целом по стране призыву подлежат порядка 300 тысяч человек, или 1% от мобилизационных ресурсов. После обязательного обучения они будут направляться в приграничные регионы России и на территории Украины, освобожденные от неонацистов, где станут заниматься поддержанием правопорядка. На передовую резервисты отправляться не будут.

Фото Николая Пушилина.