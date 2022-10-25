Вадим Шумков призвал освобождаться от «колониального мышления»

Губернатор Курганской области Вадим Шумков разместил в своем телеграм-канале «силаVправде (V. Шумков)» новое сообщение. Оно касается слепого поклонения Западу и его псевдодемократическим «ценностям», которое, к сожалению, присуще некоторым россиянам, несмотря на изобличающие события последнего времени.

«Длительный период колониальной зависимости в части экономики, финансов, культуры порождает такое явление, как колониальное мышление. Колониальное мышление делает нас ведомыми и зависимыми», - написал глава региона.

По его мнению, «колониальное мышление» проявляется просто — человек по возрасту и статусу может быть и велик, но признать первичность своей страны в определяющих моментах этих сфер не в состоянии.

«Ощущение собственной вторичности, как незримое тату, выбито у него на подкорке. В этом нет его вины. Ругать его за это бесполезно», - констатирует губернатор Курганской области.

Носитель «колониального мышления», с точки зрения Вадима Шумкова, может, и хотел бы быть самодостаточным, но уже не может. Он в лучшем случае может «только бесконечно догонять, подражать или узко следовать написанным оттуда [с Запада] правилам».

«Это все, что нужно знать о колониальном мышлении», - завершил своей сообщение губернатор Курганской области.

Фото Николая Пушилина.