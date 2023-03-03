Вадим Шумков призвал педагогов воспитывать не потребителей, а созидателей

Школа должна заниматься патриотическим и трудовым воспитанием, чтобы выпускать из своих стен настоящих граждан своей страны. О необходимости этого сегодня, 3 марта, на церемонии открытия Года педагога и наставника в Курганской области заявил губернатор Вадим Шумков. Его призыв прозвучал в курганском Дворце детского (юношеского) творчества, где собрались первые лица областного правительства, представители общественных организаций, ветераны педагогического труда, заслуженные учителя и молодые педагоги, победители и призеры всероссийских и региональных конкурсов педагогического мастерства.

- Мы – общество, которое, к сожалению, иногда предпочитает учиться на своих ошибках. Длительное время нам говорили, что мы должны воспитывать общество потребления. А мы говорили, что нам нужны патриоты, созидатели, воины, инженеры для того, чтобы защищать, осваивать и развивать страну, которая занимает территорию от океана до океана. И время показало, что мы правы, - указал глава региона.

По его словам, длительное время считалось, что ЕГЭ и другие формальные вещи являются ключевыми оценками работы школы и власти по воспитанию подрастающего поколения.

- А мы говорили, что нам намного важнее качество тех граждан, которые покидают школы, наши образовательные учреждения. И время показало, что мы с вами были абсолютно правы, - подчеркнул Вадим Шумков.

Поблагодарив ветеранов педагогического труда, он дал понять, что советская система образования была не такой уж плохой, как сейчас некоторые считают.

- Я всегда говорю: считаете, что она устарела – адаптируйте. Но не надо менять одно на другое и стремглав нестись куда-то только ради того, чтобы привнести новое, - заявил губернатор.

Нынешних педагогов он призвал как можно меньше внимания обращать на тех, кто говорит исключительно о притязательности прав детей и их родителей. По мнению Вадима Шумкова, время показало, что надо возвращать в наши школы полноценные уроки трудового воспитания, дети должны заниматься трудом.

- Посмотрите на последние события, которые происходят в стране, когда сотни и тысячи детей в разгар учебного либо рабочего дня бегают по торговым центрам. Ну, разве это дело?.. Они должны заниматься в это время спортом, трудом, развитием, делать домашнее задание, - убежден глава региона.

Вадим Шумков поздравил учительское сообщество с открытием Года педагога и наставника, особенно поблагодарив тех, кто готовит настоящих патриотов и граждан России:

- Патриотическое и трудовое воспитание, максимально гражданское воспитание. И не переживайте: мы всё делаем правильно. Спасибо вам.

Николай Волков.

Фото Николая Пушилина.

Читайте наши новости также в "Одноклассниках", "Вконтакте" и в телеграм-канале.