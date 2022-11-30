Вадим Шумков про Шадринск: «Город молодеет, становится симпатичнее»

Первый объект, который посетил глава региона – строящаяся школа на 1100 мест в новом, развивающемся микрорайоне города. Работы начались в этом году. На данный момент уже полностью сделано свайное поле, выполнены вертикальная планировка и вынос высоковольтной линии. Идёт монтаж железобетонного каркаса здания. В школе будет три этажа, цоколь и внутренний двор. Общая площадь сооружения – почти 30 тысяч квадратных метров. Сдача школы через год. Строительство ведёт Шадринская компания «Дон». На её счету уже есть такие объекты в городе, как Ледовый дворец и Индустриальный парк.

Побывал губернатор и в политехническом колледже. Здесь практически завершен капитальный ремонт мастерских на отделении металлообработки.

«Государство потратило более 50 миллионов рублей на модернизацию этого учреждения. 20 миллионов на ремонт и 30 на оборудование, - пояснил глава региона. - 30 сварочных установок пришло, несколько сложных станков, чтобы ребята готовились по последнему слову техники. Поверьте мне, работодатели с руками будут отрывать этих ребят. Сейчас в Шадринске работает новый индустриальный парк, расширяется, набирает большое количество людей ШЗМК, идёт до набор на других заводах, создаются новые предприятия. Поэтому, где этим ребятам работать? Конечно в первую голову здесь».

В обновлённом помещении уже установлен и подключён фрезерный станок с числовым программным управлением. Уже закуплен и со дня на день должен быть доставлен и токарный станок с ЧПУ. Работа на таком оборудовании поднимет образование учащихся колледжа на качественно новый уровень.

Обновляется и транспортная инфраструктура города. Так ключевой для автомобильного сообщения мост через реку Исеть готовится к вводу в полную эксплуатацию. Сейчас здесь идёт монтаж последних перильных конструкций. Завершается в Шадринске и ремонт моста через реку Канаш.

«Город молодеет. Становится симпатичнее с каждым разом,- отметил Вадим Шумков. - В этом году, мы посчитали, если брать с привокзальной площадью и с подъездами к поликлинике, под 20 километров дорог сделали. На следующий год темпы будем выдерживать. Три моста сейчас ремонтируются одновременно. Два – через реки Исеть и Канаш закончат до конца года. Мост через Транссиб уйдёт на следующий год, но, полагаю, что до мая мы его закончим. Школа прекрасная строится на 1100 ребятишек. И горсад даже для столичного административного центра хороший очень уровень».

Городской сад в Шадринске в этом году стал ярче и красивее. Обновлённый парк – теперь ещё более излюбленное место отдыха горожан.

«Появилось очень много зон отдыха, которых раньше не было в горсаду. Это амфитеатр, новая танцплощадка, зоны тихого отдыха, детский городок, - рассказал о переменах, произошедших в горсаду глава Шадринска Антон Мокан. - Арендатор в этом году на аттракционах часть ограждений уже поменял. На следующий год он заменит все ограждения и кассы. Горсад получился хороший».

«Начали строить мы в мае месяце. Основные работы закончили строго по графику. В процессе строительства появились дополнительные работы. Мы и их сделали. То, что требовал заказчик, мы всё выполнили», - заверил директор строительной компании «Дон» Сергей Уфимцев.

Второй по величине город Курганской области продолжает развиваться и хорошеет, становится более комфортным. Особое внимание – детям. Так завершается обустройство мини-стадиона у школы №15 в микрорайоне Хлызово. В перспективе таких площадок станет больше.

«На следующий год появятся два спортивных открытых объекта в качестве благоустройства – возле школы в центре и в микрорайоне Осеево. Это классно! Антон Константинович (Мокан, глава Шадринска) пообещал 5 мини площадок установить до конца года. Молодцы! Это надо беречь и дальше развиваться», - призвал Вадим Шумков.

Константин Сапунов. Фото Николая Пушилина.

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