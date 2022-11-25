Вадим Шумков проинспектировал Шадринск. Остался ли доволен?

Жителям Шадринска, определяясь, где погулять, теперь точно есть из чего выбирать. На это указал губернатор Курганской области Вадим Шумков, подводя итоги своей рабочей поездки в город на Исети, которая состоялась сегодня, 25 ноября.

«Сегодня Шадринск. Строительство новой школы на 1100 детей идёт в графике. Будет свой мини-стадион. Рядом бассейн и ледовая арена. Планируем строительство отдельной дороги», - написал глава региона на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Также Вадим Шумков сообщил, что завершается обустройство мини-стадиона у школы №15, которая расположена в шадринском микрорайоне Хлызово. В следующем году он пообещал создать в городе еще две крупные открытые спортивные площадки — у лицея №1 и в микрорайоне Осеево.

«Потому что ребятишкам — лучшее», - повторил свое неоднократно озвученное ранее кредо губернатор.

В Шадринском политехническом колледже практически завершен ремонт. Бюджет Курганской области выделил на это более 50 млн рублей.

«До конца года должны завершить все работы. Ребята будут готовиться к профессии в современных условиях. Спасибо всем, кто участвовал. Благое дело», - традиционно лаконично озвучил свою оценку глава региона.

Ключевой для транспортного сообщения в Шадринске мост через реку Исеть готовится к вводу в полную эксплуатацию. Он был построен в 1971 году и нынче прошел капитальный ремонт. Сейчас на переправе идет монтаж последних перильных конструкций. Также завершается ремонт моста через реку Канаш.

«В этом году в Шадринске сделали ремонт почти 20 км дорог. В следующем году продолжим. Перечень объектов уже согласован», - порадовал шадринских автомобилистов Вадим Шумков.

Во втором по величине городе Зауралья завершены работы по вводу построенных объектов водоочистки и водоподготовки. Идёт переподключение со старых скважин на новые. Шадринцы обещают закончить весь процесс и подать чистую воду в дома горожан через 2 недели. Также начинается последовательное заполнение построенных канализационных очистных.

«Ну а горсад — просто красавец! Нина Ивановна, которую встретили во время осмотра парка, с нами полностью согласна. Спасибо всем, кто поработал над этим проектом!!! Горожанам, определяясь, где погулять, теперь точно есть из чего выбирать», - написал губернатор Курганской области на своей странице «Вконтакте».