Вадим Шумков проинспектировал строительство и ремонт социальных объектов Кетовского округа

В этом году в Кетовском округе готовятся к открытию сразу два детских сада – в селах Введенское и Большое Чаусово. Вопросы строительства и ремонта социальных объектов и дорог губернатор Вадим Шумков обсудил с руководителями региональных ведомств и главой муниципалитета Олегом Язовских в ходе рабочего выезда 27 июля.

В селе Б Чаусово ведется капитальный ремонт школы, выделено 50 млн рублей. В планах на этот год ремонт дорог и установка ещё двух значимых для села социальных объектов:

«…уже завершили строительство нового красивого детского сада в селе Б. Чаусово Кетовского округа. Сейчас готовим его к открытию. Но и само село нуждается в модернизации. Потому там же уже идёт капитальный ремонт школы. На эти цели выделено 50 млн рублей. Рядом строим новую амбулаторию, площадка уже готова. Поставим новую спортплощадку. Оба контракта свыше 12 млн рублей. В этом году заново заасфальтируем 2 км дороги, ведущей к этим социальным объектам прямо от федеральной трассы», - рассказал глава региона на своей странице «ВКонтакте» .

Вадим Шумков отметил, что в 2023 году здесь приведут в порядок еще три дороги. В этой связи губернатор поручил Олегу Язовских совместно с депутатами областной Думы обсудить с местными жителями предложения, какие именно дороги в Б. Чаусово необходимо отремонтировать в следующем году, чтобы привести опорную дорожную сеть в порядок.

Глава региона подчеркнул, что как и по другим муниципальным образованиям региона, в селе применяется комплексный подход. Вадим Шумков привел в пример село Введенское.

«Именно таким образом - средняя школа, новый детский сад, новый пристрой музыкальной школы, стадион, больница, центральная улица и выезд на федеральную трассу - за два года провели модернизацию инфраструктуры другого крупного села Кетовского округа - Введенского. В этом году там же отремонтируем и начальную школу, и часть объектов детского дома. Средства уже выделены», - уточнил губернатор.

По информации пресс-службы губернатора Курганской области.

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