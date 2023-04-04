Вадим Шумков просит зауральцев централизованно оказывать помощь военнослужащим

Губернатор Вадим Шумков поговорил с мобилизованными курганцами.

Существенную часть из них разбросали по подразделениям малыми группами, не по тем специальностям и частям, для которых готовили.

«Наверняка всё это можно было продумывать заранее, не прячась за «звездатой военной тайной», вместе с тем для нас это также создает определенные проблемы в доставке материально-технического обеспечения. Отправлять в несколько крупных частей было намного проще с точки зрения логики и логистики. Ну, ничего, будем работать», - написал в своем телеграм-канале Вадим Шумков.

Глава региона также обратился ко всем, кто оказывает помощь и поддержку мобилизованным, военным, добровольцам и контрактникам, по возможности делать это централизованно.

Пункты сбора гуманитарной помощи Кургане: улица Советская, 110 и улица Техническая, 4, ежедневно с 10:00 до 19:00. Телефон: 8 (3522) 46-33-15.

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