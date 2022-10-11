Вадим Шумков просит зауральцев собраться с мыслями и не пойти по саморазрушительному сценарию

Губернатор Курганской области Вадим Шумков попросил зауральцев максимально внутренне собраться на ближайший период. С мыслями, с силами, с духом.

«Сейчас речь идёт о периоде «осень-зима». А он нам, всей стране предстоит весьма непростой. Кроме поставки тревожных новостей, будут продолжаться попытки масштабных провокаций, направленных на то, чтобы расшатать, запугать наше общество, заставить его идти и действовать по саморазрушительному сценарию», - написал глава региона в своём телеграм-канале.

По словам губернатора, основная цель таких провокаций - не только запугать, но побудить людей на максимальную саморазрушающую агрессию и взаимную ненависть.

«Только за последнее столетие наш народ дважды становился их жертвой, разрушая свою страну, теряя миллионы жизней невинных сограждан, впадая в жуткую нищету и рабство, ради хлёстких вброшенных извне призывов и лозунгов «о свободе и демок’атии», гонясь за «неведомым чудным новым миром». Это происходило с причинением друг другу и самой стране страшного, нередко невосполнимого ущерба в угоду мировому жулью и финансовому отребью. А потом, будучи обескровленными и отброшенными далеко назад экономически, технологически, гуманитарно, мы напрягали все свои силы, чтобы вырваться из ямы, преодолеть дичайшие отсталость и разруху», - отметил Вадим Шумков.

От подчеркнул, что угроза не пройдёт мимо. «Не стоит думать «авось пронесёт». Не пройдёт. И не пронесёт. Не нужно также питать иллюзий, считая, что это «не против простого народа, не против нас», а против некоего государства, некоей политики.Нельзя в очередной раз проявлять губительную слепоту и наивность. Все людоедские планы в отношении нас уже давно свёрстаны», - обратил внимание своих подписчиков глава региона.

Он отметил, что решение о расщеплении государственности и о зачистке от нас нашего же исторического пространства, пространства исторической России давно принято. Сейчас лишь активировано его исполнение. «Кстати, в это пространство, подлежащее зачистке, входит и территория бывшей Украины. Разумеется, сугубо «из демок*атических соображений» ее жителям «забыли» сообщить, что они всего лишь расходный материал в этом братоубийстве, направленном на самоистощение исторической России, перед ее зачисткой», - продолжил губернатор.

По словам Вадима Шумкова, нет никакой Украины. Есть лишь разделённый предательством одних и жаждой наживы других единый могучий народ, часть которого ослеплена и обманута.

Губернатор курганской области обратился к жителям региона: «Не поддавайтесь на провокации. Не ведитесь на вбросы и инфоповоды, подсказывающие внешне простые рефлекторные реакции, призывающие «убить и уничтожить», сеющие злость и ненависть. Не впадайте в панику, в депрессию и в саморазрушение. Ни то, ни другое точно не способствуют вашей собранности. И точно вам, вашим близким и окружающим вас людям не нужно. Вы нужны своей стране. Её настоящему. Её будущему, которого не может быть без вас и которое с вами обязательно будет счастливым. В могучей державе, с гармоничным единым обществом и сильной справедливой властью, сделавшими все свои выводы и выучившими все свои исторические уроки».

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